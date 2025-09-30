Прямо сейчас:
1 октября – день Арины (Ирины) Собираем шиповник!

1 октября, примечали в народе, журавли отправлялись в тёплые края. Принято было их провожать: увидев клин кричали — «Колесом дорога!» Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.

В этот же день начинали собирать шиповник — верили, что на Арину он самый полезный. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.

Приметы дня:

  •  Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.
  •  Отлет журавлей сулит мороз на Покров.
  •  Обычно в это время бывает зазимье (первый снег и заморозки).
  •  Если сорные травы (бурьян) вырастают довольно высокими – значит, выпадет много снега.
  •  Если к этому сроку береза не потеряла своих листьев – значит, снег ляжет довольно поздно.
  •  Этот день также знаменовал конец сбора белых грибов.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Сергей, Алексей, Ирина, Софья, Ариадна, Иларион, Вениамин, Петр.

