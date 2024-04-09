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Фото: ВК, Дом-музей А. П. Чехова в Ялте

10 апреля Дом-музей Чехова в Ялте отметит свой 103-й день рождения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:43 09.04.2024

В этом году основные праздничные события по случаю дня рождения ялтинского Дома-музея Антона Чехова пройдут 10 апреля. Так что уже завтра посетителей ждёт приятный сюрприз – они смогут бесплатно побывать на авторской экскурсии, увидеть уникальные живописные и графические работы на выставке «Художники Чеховы» и насладиться произведениями писателя.

В этом году исполняется 103 года с тех пор, как в 1921-ом сестра писателя и в то же время первый директор музея – Мария Павловна Чехова получила охранную грамоту, а дом писателя статус государственного музея, — напоминает Туристический портал Крыма.

10 апреля дирекция Ялтинского Дома-музея делает подарок всем поклонниками творчества Антона Павловича Чехова. Начнутся мероприятия в честь дня рождения культурного учреждения, известного как Белая дача, с вернисажа детских рисунков «Ялта-город Чехова». Также возле дома писателя для гостей будет работать тематическая фотозона. Авторская экскурсия по мемориальному саду, которому исполняется 125 лет, пройдет для всех желающих в 12:30.

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В 14:30 в зале литературной экспозиции состоится презентация выставки «Художники Чеховы». Новый выставочный проект откроет для гостей еще одну грань таланта большой семьи великого драматурга, представленной несколькими поколениями. Посетители смогут увидеть уникальные живописные и графические работы, созданные в разное время представителями чеховской фамилии, а также их личные вещи, архивные фотографии и другие ценные артефакты.

В 15:00 воспитанники Ялтинской детской художественной школы примут участие в пленэре в саду вечной весны Белой дачи. И завершит праздничную программу в 16:00 в виртуальном концертном зале музея трансляция произведений Антона Павловича Чехова в исполнении мастера художественного слова, лауреата Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Владимира Завьялова.

Вход на все мероприятия свободный. Адрес музея: г. Ялта, ул. Кирова, 112.

Дом-музей А. П. Чехова в Ялте

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