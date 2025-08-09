10 августа — день святых Прохора и Пармена. Есть ли у вас знакомый кузнец?

10 августа — день особый. Славили кузнецов. И вполне оправданно — люди этой профессии были первыми помощниками крестьян в период полевых работ. А ещё кузнецам приписывали магические способности — они же… буквально… подчиняли и усмиряли огонь. Бытовало также мнение, что они — колдуны и знаются с потусторонними силами. А то и с самим Нечистым, как говорили в южнорусских областях. Поэтому к кузнецам издавна относились с почетом. На Прохора и Пармена крестьяне шли к ним в гости с обильными подношениями.

Кроме того, считалось, что торговые дела 10 августа будут идти из рук вон плохо. Поэтому, сегодня обычно не устраивали никаких ярмарок, не отправлялись на рынок. Говорили, что все, что в этот день удастся выручить либо сломается, либо потеряется.

Церковь же нынче чтит память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, выбранных из 70 учеников. Согласно Священному Писанию, 12 главных апостолов позвали всех своих учеников и наказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами братства, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате общего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай. Именно в честь Прохора и Пармена установлен праздник 10 августа. Известно, что Прохор стал спутником Петра и уже значительно позже занял пост епископа Никомедии. Погиб мученической смертью, пострадав за веру во время гонений, организованных в Антиохии. Пармен же с особым усердием исполнял все поручения апостолов, но умер еще до того момента, как ученики покинули Иерусалим. Однако существует и другая легенда, согласно которой Пармен проповедовал в Македонии и умер мученической смертью во время гонений, организованных императором Траяном.

Приметы дня:

Если в этот день вы отправились в лес за ягодами, первый собранный стакан надо отдать в чужие руки – для большого урожая.

Если вам удалось собрать много ягод, не рассказывайте об удачных местах сбора – леший обманет. То же самое касается и грибов.

Если за грибами или ягодами идет женщина, она должна пребывать в хорошем настроении. Также у нее не должно быть месячных, иначе вернется домой с пустой корзиной.

Нельзя в этот день меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, либо пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.

Груша, съеденная в этот день, успокаивает беспокойный и буйный нрав.

Если вы не знаете, какое решение принять, съешьте грушу на закате Солнца, и нужное решение придет к вам во сне.

Если в эту ночь подвесить к детской кроватке грушевую веточку или небольшую фигурку из грушевой древесины, это усилит способности ребенка к обучению.

Тот, кто в этот день свадьбу играет, долго жить не будет.

Именины сегодня отмечают: Ефим, Никанор, Иван, Прохор, Николай, Василий, Павел, Юлиан, Сергей, Елена.

