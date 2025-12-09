10 декабря – День Романа. Возможны знамения — не пропустите

А ещё этот день именовали: Роман, зимнее знамение, Романов день, Роман Чудотворец. Считали наши предки, что нынче в природе может случиться нечто особенное, потому особенно зорко следили за звездным небом, облаками, полетом птиц и слушали ветер. Можно было на долгий период делать предсказания о погоде.

Если случалась оттепель, то крестьяне не работали: нельзя было шить, вязать и чинить что-либо. Можно было ненароком «зашить» тепло, тогда оно еще долго будет стоять и загубит все озимые.

А ещё на Руси верили, что если встать лицом к северному ветру на рассвете, то вместе с ним уйдут и все горести человека.

Церковь же 10 декабря отмечает праздник под названием Знамение. Почитается один из самых важных образов в православии – икона Пресвятой Богородицы, которая называется «Знамение». Изображена на ней Богоматерь в процессе совершения молитвы. Также изображен младенец Иисус на груди у Марии.

Икона известна как чудотворная. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода. Предание гласит, что на третью ночь после осады архиепископ Новогородский услышал сверху голос, повелевший ему вынести икону пресвятой Богородицы из церкви Спаса Преображения, обнести ею крепостную стену. В результате, войска стали стрелять, и одна из стрел попала в икону, после чего из глаз Богоматери полились слезы. Неприятельское войско, одолеваемое ужасом, стало отступать. Вскоре в честь этого памятного события и был установлен праздник под названием Знамение. От него люди всегда ждали чего-то особенного, каких-либо знаков, которые позволят предугадать судьбу или будущее. Естественно, в это время анализировали природные явления и пытались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни или месяцы.

Приметы дня:

Дым столбом из трубы – будет мороз, стелется вниз – жди оттепели.

Яркое звездное небо – значит, будет мороз, тусклое – оттепель.

Багряная заря сулит ветреную погоду.

Коровы фыркают и сопят – похолодает.

Много нагара на лучине – жди холодов.

Жди оттепели, если лес сильно шумит.

Если воробьи дружно расчирикались – потеплеет.

Щука с икрой, пойманная в декабре, обещает сырое начало апреля.

Именины сегодня отмечают: Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил, Федор, Сергей.

