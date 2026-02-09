Прямо сейчас:
10 февраля — Ефремов день. Чудеса нынче случаются…

10.02.2026

Сегодня почитают проповедника и богослова Ефрема Сирина, причисленного к лику святых. Также в народе Ефремов день считается Днём домового. Старались всячески задобрить духа дома, вкусно угощая. Поговаривают, что он очень уважает манную кашу!

Кроме того верили: 10 февраля случаются самые разные чудеса, потому эти сутки ещё и именовали «кудесы».

Что же касается погодных примет, то их немного. Зато немало тех, которые связаны с домовым:

  • Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.
  • Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным
  • Лес стал черным – будет оттепель
  • Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – домовой очень сильно разозлится.
  • Если на Ефрема ветер понесся — к сырому году.
  • К теплу синеет воздух над лесом.
  • Если в день 10 февраля приключилась беда, или заболел человек – домовой проказничает.
  • Говорят — на Ефрема клев отменный.
  • Сегодня домового нужно обязательно накормить — в доме не будут пропадать вещи.
Именины 10 февраля отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.

