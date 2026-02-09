10 февраля - Ефремов день. Чудеса нынче случаются...

Сегодня почитают проповедника и богослова Ефрема Сирина, причисленного к лику святых. Также в народе Ефремов день считается Днём домового. Старались всячески задобрить духа дома, вкусно угощая. Поговаривают, что он очень уважает манную кашу!

Кроме того верили: 10 февраля случаются самые разные чудеса, потому эти сутки ещё и именовали «кудесы».

Что же касается погодных примет, то их немного. Зато немало тех, которые связаны с домовым:

Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.

Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным

Лес стал черным – будет оттепель

Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – домовой очень сильно разозлится.

Если на Ефрема ветер понесся — к сырому году.

К теплу синеет воздух над лесом.

Если в день 10 февраля приключилась беда, или заболел человек – домовой проказничает.

Говорят — на Ефрема клев отменный.

Сегодня домового нужно обязательно накормить — в доме не будут пропадать вещи.

Именины 10 февраля отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.

