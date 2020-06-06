10 июня состоится внеочередное пленарное заседание Заксобрания Севастополя. Тема: выборы губернатора

В соответствии с распоряжением председателя Заксобрания Севастополя 10 июня, в 10:00 состоится внеочередное пленарное заседание городского парламента. В повестке дня — проект постановления Законодательного Собрания города Севастополя «О назначении досрочных выборов Губернатора города Севастополя» (рег. № 03-12/113 от 04.06.2020). Об этом документе – подробнее — ЗДЕСЬ.

Прямую трансляцию внеочередного пленарного заседания сессии можно смотреть на сайте Законодательного Собрания и в эфире телеканала «Севастополь 24».