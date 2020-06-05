Выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября

На сайте Заксобрания Севастополя появился проект постановления № 12/113 «О назначении досрочных выборов Губернатора города Севастополя». Автор – депутат Сергей Колбин. Статус документа: «подготовлен к рассмотрению». Этим проектом определена дата проведения губернаторских выборов в городе-Герое. Как и предполагалось ранее, они пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

Назначить досрочные выборы губернатора города Севастополя на 13 сентября 2020 года, – сказано в тексте проекта постановления.

Без риска, предположим, что главой города «де-юре» станет нынешний врио губернатора Михаил Развожаев. В его активе: уверенная социология, имидж «победителя коронавируса», слабая городская оппозиция, отсутствие в регионе протестных настроений, законодательно утвержденный «муниципальный фильтр» (который для многих потенциальных кандидатов станет непреодолимым), партийная поддержка (Развожаев – секретарь СРО «Единая Россия»), лояльность СМИ и опыт ведения пиар-кампаний. Но все это – тема отдельного разговора. Пока же дата губернаторских выборов в Севастополе определена, осталось ее утвердить.