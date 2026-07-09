10 июля – День Самсона-сеногноя. Молились о хорошей погоде?

В общем-то с 10 июля наступала самая горячая сенокосная пора. Крестьяне в эти дни особенно рьяно молились, прося святого покровителя о хорошей погоде. Солнечные безветренные деньки гарантировали хороший урожай основного корма скотины зимой. Дожди же не предвещали ничего хорошего — мокрое сено гниёт быстро и, естественно, непригодно для кормёжки животных.

Пока же крестьяне были озадачены сенокосом, богатые и зажиточные люди на Самсона старались максимально проявить щедрую сторону своей души: одаривали милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Правда, зачастую это делалось не по воле доброго сердца. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля – тем больше получишь за весь год.

Приметы же на сегодня таковы: