10 июля – День Самсона-сеногноя. Молились о хорошей погоде?

В общем-то с 10 июля наступала самая горячая сенокосная пора. Крестьяне в эти дни особенно рьяно молились, прося святого покровителя о хорошей погоде. Солнечные безветренные деньки гарантировали хороший урожай основного корма скотины зимой. Дожди же не предвещали ничего хорошего — мокрое сено гниёт быстро и, естественно, непригодно для кормёжки животных.
Пока же крестьяне были озадачены сенокосом, богатые и зажиточные люди на Самсона старались максимально проявить щедрую сторону своей души: одаривали милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Правда, зачастую это делалось не по воле доброго сердца. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля – тем больше получишь за весь год.
Приметы же на сегодня таковы:
- Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого Бабьего Лета.
- Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны? К засухе. Если же облака плывут с Запада, то будет ненастная погода.
- Сено зеленого цвета на Самсона? Будет много гречишной каши. А вот черное сено 10 июля предвещает богатый год на пшенную кашу.
- На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.
- Цветки вьюнка неожиданно закрылись – к дождю.
А ещё большое внимание следует уделить снам, увиденным в ночь на Самсона. Так, если вам приснился венок на голове – вы обретете славу, но она будет пустой и бесполезной. Пустая бутылка – к веселой пирушке. Вывески на домах – к покупкам. Разговариваете с Богом во сне – соблюдайте осторожность, вас подстерегает опасность. Если девушка во сне сглатывает слюну или испытывает голод – это сулит ей скорую потерю веса.
Именины отмечают: Иван, Игнатий и Иванна, Анект, Маркей, Самсон, Север, Лука, Серапион.
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