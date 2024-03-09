10 марта — день Тараса Бессонного. Кумаху бойтесь!

10 марта церковь почитает память священнослужителя Тарасия, жившего в конце VIII – начале IX веков. Он известен также как патриарх Константинопольский. Верующие славят его за добрые дела и милосердие: защищал слабых и обездоленных. Благодаря его деятельности были построены многочисленные приюты и больницы.

На Руси же священнослужителя именовали Тарасом Бессонным или Тарасом-кумашником. Приписывали ему одно волшебное умение: просили у него помощи, когда пытались излечиться от кумахи (кумохи). У этой «болячки» два определения:

первое — это вешняя дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать. И на день Тарасия запрещается спать днем, иначе на вас нападет эта самая кумаха.

второе — лихорадка. В народе эту болезнь видели неким злым существом. Представляли отвратительной старухой, дав ей имя — Кумаха. Говорили, что она приходит в дом, проникает в его обитателей, чтобы «Людей знобить — грешное тело мучить, белы кости крутить». Защитить от заразы и просили Тарасия.

Что же касается погодных примет, то:

Если 10 марта у месяца рога крутые — ждали морозов в ближайшее время.

Если на Тарасия выпадает снег — перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Слышно карканье ворон – лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

Грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

Если 10 марта капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.

Именины сегодня отмечают:Антон, Евгений, Тарас, Фёдор.