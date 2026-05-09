10 мая - Семён-Ранопашец. Не конфликтуйте и не грешите

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 23:12 09.05.2026

10 мая, были уверены в народе, нечистая сила подбирается поближе к людям. Особо, правда, от таких «визитов» не защищались, но вели себя осторожно. Не поминали лишний раз в суе «тёмных», старались не конфликтовать, не грешить и не сыпать бранными словечками.

Крестьяне 10 мая начинали вспахивать поля, работали в огородах и садах. При этом считали, что нельзя съедать ни одного зерна, приготовленного на посев, поскольку это помешает получить богатый урожай. На Семёна-Ранопашца говорили: «Рано паши, не ленись – и будет богатый урожай».

Погодные же приметы таковы:

  • Гром прогремел до 10 мая, жаворонки запели, лес в листву оделся, а лягушки начали квакать в болотах? Пора поле пахать и урожай будет богатым.
  • Облака быстро по небу бегут? К продолжительному ненастью.
  • Сильный дождь 10 мая? К хорошему урожаю ржи.
  • Листья березы полностью развернулись – пора сажать картофель.
  • Утром трава сухая? Вечером надо ждать дождя.
  • Если же вечером 10 мая в низинах появился туман, то плохая погода закончится, и наступит потепление.
  • Утром ясно, а в полдень на небе появились кучевые облака и исчезли к вечеру? В ближайшее время возможны заморозки.
Именины 10 мая отмечают: Николай, Иван, Петр, Анастасия, Сергей, Павел, Семен, Степан, Антон, Антонина, Исидор, Мария.
