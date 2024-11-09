10 ноября – Параскева, день Макоши. Лучше женщинам сегодня не работать

Неделю, на которую выпадает день 10 ноября, называют Пятницкой неделей. В старину крестьяне украшали иконы святой Параскевы. Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогают обеспечить семье благополучие. Святой также 10 ноября молились люди, которые страдают от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных недугов.

Кроме того, святая Параскева наряду с Пресвятой Богородицей считалась заступницей всех женщин, спасительницей в родах и в семейных неурядицах, оберегала домашний очаг. Ей молились при бесплодии, проблемах в браке, трудностях в воспитании детей, а также об исцелении женских и детских болезней. Все традиционно женские ремесла (вышивка, прядение, кулинария, шитье, вязание, стирка, уборка и т.п.) считались своеобразной «сферой влияния» святой Параскевы. Но! По поверьям, помогает она только добрым и благочестивым людям, ведущим праведный образ жизни.

Существует также легенда, что в пятницу – день Параскевы, а также 10 ноября (независимо от дня недели) святая лично следит, чтобы женщины не брали в руки иглу, пяльцы, прялку и веретено. Пусть, мол, отдохнут от повседневных хлопот! При этом ослушниц Параскева может и наказать. А кто же такая Параскева? Жила она на территории малой Азии примерно в III-IV веке. Родилась в семье богатого сенатора, но при этом самостоятельно решила вести аскетический образ жизни и обратилась к Богу. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом в отношении сторонников христианского учения, была арестована и Параскева, подвергнута мучениям и обезглавлена, поскольку не пожелала отречься от своей веры. В народе имя Параскевы стали сочетать с именем богини Пятницы, которую считали покровительницей матерей и женщин. Узнайте больше: Кондуктор из Севастополя стала миллионером, выиграв в "Жилищной лотерее". Купила кухню мечта Древние же славяне почитали 10 ноября память богини Макоши, которая также является покровительницей прях, портних и помогает достичь земного счастья. В старину дома готовили к зиме именно в первые недели ноября. Скотину переводили в зимние стойла.

Приметы дня:

Листья с вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.

Если человек родился 10 ноября, то его талисманом является оникс.

Кто много смеется в этот день, тот потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому, старались вести себя сдержано.

Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребенок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг.

Первый вытрепанный лен обязательно нужно освятить в церкви.

Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве.

Нельзя в этот день мыть полы – после смерти в помоях валяться придется.

Нельзя чистить дымоход на Параскеву – это к несчастью, согласно приметам.

Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.

Именины сегодня отмечают: Неонила, Прасковья, Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван.

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