Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес — возьмите для Лешего пирожок
Новости Республики
10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес - возьмите для Лешего пирожок

10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес — возьмите для Лешего пирожок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:32 09.09.2025

10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников. В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.

Приметы дня:

  • Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • К 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
  • Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.
  • Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.
  • 10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.
  • Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.
  • В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы Леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.
  • Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ.
  • Увидеть во сне покойных родственников – к счастливой семейной жизни.
  • Встретить тещу – к беде.
  • Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.
Узнайте больше:  В Армянске 5 сентября перекроют улицы и изменят движение транспорта

Именины сегодня отмечают: Павел, Иван, Александр, Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x