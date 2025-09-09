10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес — возьмите для Лешего пирожок

10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников. В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.
Приметы дня:
- Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
- Грозовые дожди – к теплой осени.
- К 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
- Много желудей и орехов – к богатому урожаю озимых.
- Листья берез желтые – много опят в лесу.
- Южный ветер подул – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья.
- 10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.
- Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной.
- В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы Леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.
- Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ.
- Увидеть во сне покойных родственников – к счастливой семейной жизни.
- Встретить тещу – к беде.
- Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.
Именины сегодня отмечают: Павел, Иван, Александр, Игнатий, Степан, Георгий, Анна, Сусанна, Леонтий, Афанасий.
