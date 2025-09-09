10 сентября церковь почитает память сразу трех святых: преподобного Моисея Мурина, святой праведной Анны и преподобного Саввы. Крестьянам же было не до праздников. В народе этот день был одним из самых трудовых: завершали полевые работы, досеивали озимую пшеницу, заканчивали сбор яблок и слив.

10 сентября – День Анны и Саввы Скирдников. Если пойдёте в лес — возьмите для Лешего пирожок

