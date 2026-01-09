10 января – День преподобного Игнатия и Домочадцев день. Семьёй соберитесь!

Продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. 10 января именуют «Домочадцев день», так как предки наши старались собраться всей семьёй. А вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.
Приметы дня:
- Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах.
- Если человек родился в День Игнатия, то он будет любить домашний уют, а значит, будет прекрасным хозяином.
- Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.
- Говорят, что все сделанное со своей семьей 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем, сделав человека по-настоящему счастливым.
- В Домочадцев день рождаются кроткие и добрые люди, которые будут хозяйственными и примерными семьянинами.
- Если соль вдруг отсырела – жди ненастной погоды.
- Если достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться.
- Если погода безветренная – жди хорошего урожая.
- Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
- Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.
- Если в день 10 января принять колядовщиков, то это станет залогом здоровья и благополучия, защитит дом от порчи и сглаза, убережет скотину от болезней.
- Если кошка спит весь день – жди потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег – примета к тому, что быть метели.
- Если с неба падают крупные снежные хлопья – совсем скоро потеплеет.
- Если белье сохнет медленно – ожидай хорошего урожая льна.
- Если рыба в реке ведет себя беспокойно и плещет хвостом, вскоре будет метель.
- Если стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплой погоды.
- Метель 10 января – примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.
календарь