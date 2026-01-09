Прямо сейчас:
10 января – День преподобного Игнатия и Домочадцев день. Семьёй соберитесь!

10 января

Продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. 10 января именуют «Домочадцев день», так как предки наши старались собраться всей семьёй. А вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.

Приметы дня:

  • Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах.
  • Если человек родился в День Игнатия, то он будет любить домашний уют, а значит, будет прекрасным хозяином.
  • Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.
  • Говорят, что все сделанное со своей семьей 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем, сделав человека по-настоящему счастливым.
  • В Домочадцев день рождаются кроткие и добрые люди, которые будут хозяйственными и примерными семьянинами.
  • Если соль вдруг отсырела – жди ненастной погоды.
  • Если достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться.
  • Если погода безветренная – жди хорошего урожая.
  • Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
  • Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.
  • Если в день 10 января принять колядовщиков, то это станет залогом здоровья и благополучия, защитит дом от порчи и сглаза, убережет скотину от болезней.
  • Если кошка спит весь день – жди потепления.
  • Если собака вылезла из будки и легла на снег – примета к тому, что быть метели.
  • Если с неба падают крупные снежные хлопья – совсем скоро потеплеет.
  • Если белье сохнет медленно – ожидай хорошего урожая льна.
  • Если рыба в реке ведет себя беспокойно и плещет хвостом, вскоре будет метель.
  • Если стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплой погоды.
  • Метель 10 января – примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.
Именины сегодня отмечают: Аркадий, Александр, Игнатий, Доминика, Ефим, Никанор, Петр.
