10 января – День преподобного Игнатия и Домочадцев день. Семьёй соберитесь!

Продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища. 10 января именуют «Домочадцев день», так как предки наши старались собраться всей семьёй. А вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.