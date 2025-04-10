11 апреля — День Святого Марка. Пейте берёзовый сок

В День Святого Марка, считали в народе, берёзовый сок не только вкусный, но и… буквально… чудодейственный. Его пили на счастье, веря что он поможет в лечении недугов.

Предки наши 11 апреля также именовали как Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение.

Что касается погоды, то:

Сильный ливень – к хорошему урожаю овса.

Гуси на лед выходят – настоящее весеннее тепло наступит нескоро.

Много березового сока – лето будет дождливым.

Березки уже опушились – лето будет сухим.

Много лебедей 11 апреля – к тёплой весне.

Если «опушается» ольха в этот период, то лето будет мокрым.

Чибис летает низко – сухая и ясная погода установится совсем скоро.

Сороки гнезда низко вьют – грозы будут летом частыми.

Перистые облака, не меняя формы, идут с Запада, а горизонт хорошо виден – к ненастью. Если же тучи утром скопились в виде своеобразных гор, то к вечеру будет дождя.

Галки стаями летают – дождь пойдет.

Солнце садится за тучи – дождь будет.

Ранний гром – холод наступит.

Именины сегодня отмечают: Евстафий, Иван, Иона, Исаакий, Кирилл, Леонард, Маркиан, Марк, Патапий, Станислав, Филипп.

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