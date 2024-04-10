11 апреля — День Святого Марка. Пейте берёзовый сок и будет счастье!

В День Святого Марка, считали в народе, берёзовый сок не только вкусный, но и… буквально… чудодейственный. Его пили на счастье, веря что он поможет в лечении недугов.
Предки наши 11 апреля также именовали как Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение.
Что касается погоды, то:
- Сильный ливень – к хорошему урожаю овса.
- Гуси на лед выходят – настоящее весеннее тепло наступит нескоро.
- Много березового сока – лето будет дождливым.
- Березки уже опушились – лето будет сухим.
- Много лебедей 11 апреля – к тёплой весне.
- Если «опушается» ольха в этот период, то лето будет мокрым.
- Чибис летает низко – сухая и ясная погода установится совсем скоро.
- Сороки гнезда низко вьют – грозы будут летом частыми.
- Перистые облака, не меняя формы, идут с Запада, а горизонт хорошо виден – к ненастью. Если же тучи утром скопились в виде своеобразных гор, то к вечеру будет дождя.
- Галки стаями летают – дождь пойдет.
- Солнце садится за тучи – дождь будет.
- Ранний гром – холод наступит.
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