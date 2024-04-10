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фото: pikist.com

11 апреля — День Святого Марка. Пейте берёзовый сок и будет счастье!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:37 10.04.2024

В День Святого Марка, считали в народе, берёзовый сок не только вкусный, но и… буквально… чудодейственный. Его пили на счастье, веря что он поможет в лечении недугов.

Предки наши 11 апреля также именовали как Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение.

Что касается погоды, то:

  • Сильный ливень – к хорошему урожаю овса.
  • Гуси на лед выходят – настоящее весеннее тепло наступит нескоро.
  • Много березового сока – лето будет дождливым.
  • Березки уже опушились – лето будет сухим.
  • Много лебедей 11 апреля – к тёплой весне.
  • Если «опушается» ольха в этот период, то лето будет мокрым.
  • Чибис летает низко – сухая и ясная погода установится совсем скоро.
  • Сороки гнезда низко вьют – грозы будут летом частыми.
  • Перистые облака, не меняя формы, идут с Запада, а горизонт хорошо виден – к ненастью. Если же тучи утром скопились в виде своеобразных гор, то  к вечеру будет дождя.
  • Галки стаями летают – дождь пойдет.
  • Солнце садится за тучи – дождь будет.
  • Ранний гром – холод наступит.
Именины сегодня отмечают: Евстафий, Иван, Иона, Исаакий, Кирилл, Леонард, Маркиан, Марк, Патапий, Станислав, Филипп.
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