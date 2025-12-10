Прямо сейчас:
11 декабря — Степан Зимний. Если увидите сойку, то следуйте за ней

Эти сутки в народе именовали по-разному: Федор, Степан, Иринархов день, Степаны Зимние, Сойкин день, Иринарх, Стефан Новый.  Обычно 11 декабря к человеческому жилью прилетали сойки, отсюда и еще одно название дня – Птица-сойка. Эта птичка на Руси считалась заступницей и покровительницей новорожденных. Появившемуся сегодня малышу добрая сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.

Наши предки верили, что на своих крылышках она носит маленькие зеркальца, в которые можно было увидеть свою судьбу, если внимательно присмотреться. Если в этот день птаха прилетала к окну и кричала, то это считалось добрым знаком: крылатая народная любимица предвещала счастье. Птичку надо было уважить: открыть окошко, а если последовать за ней – она обязательно приведет на удачное место.

А ещё сегодня гадали на успех в торговых делах: рано поутру выходили на улицу и кидали в сугроб горсть разных монеток, после чего начинали искать их. Если первой оказывалась самая мелкая – удачи не жди, если находили рубль – значит, все будет благополучно. Кроме того, слушали воду в колодце. Если доносился мелодичный звон – то верили, что на будущий год в денежном плане все будет хорошо, а когда вода «молчала» – на прибыль не рассчитывали.

Приметы дня:

  • Стремительная оттепель – к скорым затяжным морозам.
  • Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.
  • Если сегодня холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
  • Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
  • В закуте поросенок визжит – жди стужи.

Именины сегодня отмечают: Павел, Сергей, Алексей, Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей.

