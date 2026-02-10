11 февраля — День Лаврентия. Кругом ведьмы, но пирог с капустой может принести счастье

11 февраля, по народным поверьям, отмечается День Лаврентия. Поговаривают, что в эти сутки мелких неприятностей случается больше, чем в любые другие. Наши предки такой характер дня оправдывали просто: были уверены, что по белому свету сегодня разгуливают ведьмы.
Чтобы защититься от злого их влияния, по всему периметру дома с рассветом развешивали веточки чертополоха.
Но ведьмы ведьмами, а предсказаниями, связанными с погодой, 11 февраля наши предки также были озадачены:
- Холодная погода – август будет очень жарким.
- Дует ветер – год будет дождливым.
- 11 февраля печь сложно растопить – к оттепели.
- Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло.
- Красная луна – жди порывистого ветра.
- Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на март.
- Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.
- Лес гудит и шумит 11 февраля – жди оттепели.
Да! Приготовьте сегодня кулебяку — пирог с капустой. По народным поверьям, он принесёт счастье!
Что же касается праздников современного календаря, то нынче отмечается очень необычная дата — Всемирный день больного. Заболевать в честь «торжества» не нужно!!! Оно установлен, чтобы поддержать тех, у кого организм дал сбой, а вовсе не для «вливания» в их когорту. Лучше ешьте капустную кулебяку и будьте здоровы!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь