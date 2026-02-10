11 февраля — День Лаврентия. Кругом ведьмы, но пирог с капустой может принести счастье

11 февраля, по народным поверьям, отмечается День Лаврентия. Поговаривают, что в эти сутки мелких неприятностей случается больше, чем в любые другие. Наши предки такой характер дня оправдывали просто: были уверены, что по белому свету сегодня разгуливают ведьмы.

Чтобы защититься от злого их влияния, по всему периметру дома с рассветом развешивали веточки чертополоха.

Но ведьмы ведьмами, а предсказаниями, связанными с погодой, 11 февраля наши предки также были озадачены:

Холодная погода – август будет очень жарким.

Дует ветер – год будет дождливым.

11 февраля печь сложно растопить – к оттепели.

Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло.

Красная луна – жди порывистого ветра.

Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на март.

Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

Лес гудит и шумит 11 февраля – жди оттепели.

Да! Приготовьте сегодня кулебяку — пирог с капустой. По народным поверьям, он принесёт счастье!

Что же касается праздников современного календаря, то нынче отмечается очень необычная дата — Всемирный день больного. Заболевать в честь «торжества» не нужно!!! Оно установлен, чтобы поддержать тех, у кого организм дал сбой, а вовсе не для «вливания» в их когорту. Лучше ешьте капустную кулебяку и будьте здоровы!

