Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 11 февраля — День Лаврентия. Кругом ведьмы, но пирог с капустой может принести счастье
Новости Республики
11 февраля - День Лаврентия. Кругом ведьмы, но пирог с капустой может принести счастье
фото: stocksnap.io

11 февраля — День Лаврентия. Кругом ведьмы, но пирог с капустой может принести счастье

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:42 10.02.2026

11 февраля, по народным поверьям, отмечается День Лаврентия. Поговаривают, что в эти сутки мелких неприятностей случается больше, чем в любые другие. Наши предки такой характер дня оправдывали просто: были уверены, что по белому свету сегодня разгуливают ведьмы.

Чтобы защититься от злого их влияния, по всему периметру дома с рассветом развешивали веточки чертополоха.

Но ведьмы ведьмами, а предсказаниями, связанными с погодой, 11 февраля наши предки также были озадачены:

  • Холодная погода – август будет очень жарким.
  • Дует ветер – год будет дождливым.
  • 11 февраля печь сложно растопить – к оттепели.
  • Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло.
  • Красная луна – жди порывистого ветра.
  • Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на март.
  • Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.
  • Лес гудит и шумит 11 февраля – жди оттепели.
Узнайте больше:  За неделю полсотни крымчан стали жертвами мошенников - аферисты же стали богаче на 10 миллионов рублей

Да! Приготовьте сегодня кулебяку — пирог с капустой. По народным поверьям, он принесёт счастье!

Что же касается праздников современного календаря, то нынче отмечается очень необычная дата — Всемирный день больного. Заболевать в честь «торжества» не нужно!!! Оно установлен, чтобы поддержать тех, у кого организм дал сбой, а вовсе не для «вливания» в их когорту. Лучше ешьте капустную кулебяку и будьте здоровы!

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.