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11 июля – канун дня святых апостолов Петра и Павла. Заговенье... крапивное...
фото: pikist.com

11 июля – канун дня святых апостолов Петра и Павла. Заговенье… крапивное…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:14 10.07.2025

Главное события 11 июля — собирали и заготавливали впрок крапиву. Считали, что после этого дня она полностью теряет свою целительные свойства. В народе были уверены, что жгучее растение самым волшебным образом придаёт человеку сил и бодрость. Делали настои, отвары, мази и т.д. Верили также, что крапива защищает от дурного глаза. Сжигали её и окуривали дымом дома.

К слову,  из крапивы изготавливали не только лекарственные препараты. Её активно использовали в кулинарии: добавляли в салаты, супы и даже делали из неё начинку для пирожков. Более того, крапива у славян шла и на производство ткани, составляя достойную конкуренцию хлопку и льну.

А ещё 11 июля, в канун Петрова дня, принято было веселиться. Водили хороводы, танцевали, устраивали игры и забавы. Смельчаки искали в эту ночь цветок травы «петров крест». Есть поверье, что тот, кто его найдет, избавится от всех болезней. Кроме того, волшебный цветок помогает искать клады и обеспечивает нового хозяина несметным богатством. Но найти цветок «петрова креста» нелегко: он достается только самым смелым людям, а на тех, кто решился на его поиски, нечистая сила насылает самые страшные видения. И лишь перед тем, кто одолеет страх, покажется загадочный цветок!

Церковь же нынче чтит память преподобных Германа и Сергея Валаамских – праведников и чудотворцев. О их жизни мало что известно. Лишь то, что именно они основали Валаамский монастырь.

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Что касается примет, то:

  • Работать в этот день – грех. После этого можно тяжело заболеть.
  • Увидеть в канун Петра и Павла «играющую» утреннюю зарю – к счастью.
  • Кукушка не кукует – к ранней зиме.
  • Начался ранний листопад – в сентябре все деревья голыми будут.
  • Если до Петрова дня женщина соткет полотно из крапивы – оно станет надежным средством от болей в пояснице.
  • Если человека заколдовали (навели порчу или он одержим злым духом) – надо положить ему под подошву листочек крапивы, и злые силы отстанут от него.
  • Если в этот день подмести пол крапивным веником – можно вымести из него все злое.
  • Чтобы крапива была целебной, ее надо рвать голыми руками, без страха перед ожогами.
  • Крапива, сорванная перед Петровым днем, станет отличным талисманом для Скорпионов и Овнов.
  • Если женщина носит при себе ладанку с петровской крапивой, хулиганы и насильники будут обходить ее стороной.

Именины сегодня отмечают: Павел, Василий, Герман, Иван, Иосиф, Григорий, Сергей.

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