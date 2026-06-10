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11 июня – День Феодосии Колосятницы. И он стоит всех понедельников…

11 июня – День Феодосии Колосятницы. И он стоит всех понедельников…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:01 10.06.2026

11 июня предки наши считали днём несчастливым. Говорили: «День Феодосьи стоит один всех понедельников». Многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды. Работу в поле и огороде также предпочитали отложить до следующего дня.

Также 11 июня в народе говорили: «Если Федосья Колосятница пришла – значит, рожь зацвела». Вместе с рожью появлялись и так называемые грибы «колосятники» – первый вид грибов.

Церковь же нынче чтит память преподобной Феодосии Константинопольской. Именно 11 июня по новому стилю мощи девы Тирской были перенесены в Венецию. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.

Погодные приметы таковы:

  • Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
  • После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
  • Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.
  • Иголки чертополоха (репейника) не колются – к дождю.
  • Если пауков видно много – надо ждать хорошей погоды. Если идет дождь, но пауки начинают ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокращают размер сеток–ловушек – быть ветреной погоде. Паук ткет паутину колесом – к ветру.
  • Пчелы активно летят к своим ульям – ожидай дождя.
  • Ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняет направления – к дождливой погоде с внезапными прояснениями.
  • Черемуха «плачет» –  к дождю.
Узнайте больше:  7 июня – Иванов день. Медвяная роса...

Именины же 11 июня отмечают: Федот, Мария, Фаина, Андрей, Иван, Богдан, Александр.

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