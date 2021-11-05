11-й тур чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза не принес сенсаций

Лидеры синхронно победили.

Сыграны матчи 11-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

В Алуште местный «Алустон-ЮБК» принимал лидера чемпионата – ФК «Севастополь». Борьбы в этом матче не получилось, севастопольцы уверенно переиграли соперника. На 11-й минуте севастополец Дмитрий Матвиенко с пенальти распечатал ворота соперников. На 40-й минуте Владислав Цой удвоил преимущество гостей. Во втором тайме еще три мяча побывало в воротах алуштинцев. Артур Айметдинов оформил «дубль», забивав на 49-й и 67-й минутах, еще один мяч провел Матвей Гуйганов (с пенальти на 87-й минуте). Алуштинцы забивали лишь дважды: «дубль» в активе Тимура Шадрина (80-я и 89-я минуты). В итоге 5:2 – более чем уверенная победа «Севастополя».

«Рубин Ялта» в домашнем матче разошелся миром с керченским «Океаном». Все самые главные события в этом матче произошли во втором тайме. На 52-й минуте керчане остались в меньшинстве – за повторное предупреждение досрочно поле покинул Кирилл Бородин. Но это не помешало «Океану» выйти вперед: на 71-й минуте результативным ударом отметился Илья Зинченко. Ялтинцы могли сравнять счет спустя десять минут, но Руслан Суанов не сумел реализовать пенальти. Однако все тот же Суанов реабилитировался, сравняв счет на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. В итоге ничья – 1:1.

ФК «Евпатория» в родных стенах встречался со скворцовским «Гвардейцем». На 41-й минуте евпаториец Длявер Нуридинов с пенальти открыл счет в игре. На первой добавленной к тайму минуте Ярослав Юдин увеличил превосходство хозяев поля. На 59-й минуте Асланбек Сикоев сократил отставание «гвардейцев», но уже через две минуты Юдин записал в свой актив «дубль». Голевую точку в этом матче поставил Сикоев, сократив отставание до минимума на 73-й минуте, тем самым оформив «дубль». 3:2 – победа «Евпатории».

И в Симферополе местная «ТСК-Таврия» принимала бахчисарайский «Кызылташ». На 49-й минуте поединка «тавриец» Александр Борисов открыл счет. По прошествии семи минут Артем Забун увеличил отрыв симферопольцев. На 65-й минуте Вячеслав Пурак отквитал один гол. В оставшееся время счет на табло более не менялся – 2:1, победа «ТСК-Таврии».

Фото, видео, материалы: пресс-служба КФС.