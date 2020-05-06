11 мая в Севастополе заработают ряд магазинов и предприятий

С 6 мая в Севастополе возобновляет работу ряд отраслей, некоторые ограничения, принятые в рамках противодействия COVID-19 снимаются со следующей недели. Соответствующие решения озвучил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время оперативного штаба.

Сегодня по итогам заседания штаба будет подписан новый указ. С 6 мая будет разрешено использование маломерных судов для любительской рыбной ловли. Речь идет об индивидуальных плавсредствах. Важно, чтобы выход в море не превращался в экскурсионно-прогулочный вариант, – отметил Михаил Развожаев.

С сегодняшнего дня возобновляет работу ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе».

У граждан накопилось достаточно большое количество жизненно важных вопросов, которые требуют их физического присутствия. Приехать в МФЦ можно будет только по предварительной записи, — подчеркнул врио губернатора Севастополя.

Телефон предварительной записи: 417-100.

С 11 мая в Севастополе возобновят работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Руководители магазинов должны будут подписать обязательства соблюдения противоэпидемиологических мер Роспотребнадзора, в частности, обеспечить пребывание в помещении не более одного человека на 10 квадратных метров, недопущение примерки одежды, масочный режим, наличие дезинфицирующих средств, обеспечить персонал электронными пропусками.

Кроме того, с 11 мая будут разрешены индивидуальные спортивные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря – тренажеров и турников. Пробежки и велопрогулки можно будет выполнять пи соблюдении безопасной дистанции.

Также официально разрешена прогулка с детьми на придомовой территории без использования детских площадок.

С 12 мая к работе смогут вернуться предприятия в сфере машиностроения, включая судостроение и судоремонт, приборостроение, обработку металла, предприятия легкой промышленности и деревообработки, включая производство мебели.

Все предприятия должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора, качество выполнения будет проверяться. В случае попустительского отношения к этим мерам предприятия будут закрываться через суд. Все это очень серьезно и ответственно, — предупредил Михаил Развожаев.

Соответствующий указ глава города намерен подписать сегодня. Напомним, с 1 мая в Севастополе открылись парикмахерские и кабинеты стоматологии.