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фото: pikist.com

11 марта — Птичий день, день Святого Порфирия. Ранняя весна? Не верьте…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:06 10.03.2024

11 марта, считали на Руси, птицы, вернувшиеся в родные края, начинают вить гнёзда. Именно поэтому эти сутки величали — Птичий день. При этом, правда, говорили: «Не стоит верить ранней весне – еще морозы вернутся и посевы уничтожат». Кроме того, существовало поверье: молодые мужчины именно 11 марта обходили стороной красивых женщин, в которых, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они соблазняли парней, заманивали их в лес и забирали силу, а то и вовсе убивали.

Церковь же в этот день чествует Святого Порфирия — архиепископа Газского. Известен тем, что утверждал христианство, борясь с язычниками. По его молитвам совершались многочисленные чудеса и исцеления.

В народе, обращая внимание на погоду, пытались предсказать её поведение на ближайшее время:

  • Птицы вернулись из теплых краев раньше – к богатому урожаю зерновых культур.
  • Птицы вьют гнезда на юге — лето будет прохладным.
  • Метет метель — снег растает совсем скоро, но лето будет дождливым и прохладным.
  • Звездное небо – к летней засухи.
  • Снег на Порфирия растаял – жди морозов в ближайшие дни.
  • Если птицы вьют гнезда на теневой стороне – лето будет теплым.
  • Пошел снег – летом будет много осадков.
  • Прилетели грачи – снег скоро растает, но лето будет холодным.
  • Воробьи в стаи сбиваются – погода будет сухой и солнечной в самое ближайшее время.
  • Голуби воркуют на улице – жди потепления.
  • Вороны над головой кружат – к потеплению.
  • Голуби под крышу прячутся – потепление будет совсем скоро.
  • Высокие облака предвещают ясную погоду.
  • Утром туман – будет ненастная погода. Туман вечером — предвещает теплое утро.
  • Подул сильный ветер – заморозки подходят к концу.
  • Ночью на небе нет облаков, видны звезды – жди жаркого лета с большим количеством гроз.
  • Дует южный или юго-западный ветер – оттепель придет.
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Именины 11 марта отмечают: Асфея, Иван, Николай, Порфирий, Севастьян, Тереза.

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