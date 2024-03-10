11 марта — Птичий день, день Святого Порфирия. Ранняя весна? Не верьте…

11 марта, считали на Руси, птицы, вернувшиеся в родные края, начинают вить гнёзда. Именно поэтому эти сутки величали — Птичий день. При этом, правда, говорили: «Не стоит верить ранней весне – еще морозы вернутся и посевы уничтожат». Кроме того, существовало поверье: молодые мужчины именно 11 марта обходили стороной красивых женщин, в которых, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они соблазняли парней, заманивали их в лес и забирали силу, а то и вовсе убивали.

Церковь же в этот день чествует Святого Порфирия — архиепископа Газского. Известен тем, что утверждал христианство, борясь с язычниками. По его молитвам совершались многочисленные чудеса и исцеления.

В народе, обращая внимание на погоду, пытались предсказать её поведение на ближайшее время:

Птицы вернулись из теплых краев раньше – к богатому урожаю зерновых культур.

Птицы вьют гнезда на юге — лето будет прохладным.

Метет метель — снег растает совсем скоро, но лето будет дождливым и прохладным.

Звездное небо – к летней засухи.

Снег на Порфирия растаял – жди морозов в ближайшие дни.

Если птицы вьют гнезда на теневой стороне – лето будет теплым.

Пошел снег – летом будет много осадков.

Прилетели грачи – снег скоро растает, но лето будет холодным.

Воробьи в стаи сбиваются – погода будет сухой и солнечной в самое ближайшее время.

Голуби воркуют на улице – жди потепления.

Вороны над головой кружат – к потеплению.

Голуби под крышу прячутся – потепление будет совсем скоро.

Высокие облака предвещают ясную погоду.

Утром туман – будет ненастная погода. Туман вечером — предвещает теплое утро.

Подул сильный ветер – заморозки подходят к концу.

Ночью на небе нет облаков, видны звезды – жди жаркого лета с большим количеством гроз.

Дует южный или юго-западный ветер – оттепель придет.

Именины 11 марта отмечают: Асфея, Иван, Николай, Порфирий, Севастьян, Тереза.