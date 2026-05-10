11 мая — День Ясона. Ловите тёплый южный ветер!

Другие «имена» 11 мая — Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. В народе свято верили, что этот день наделён настоящей магической силой. Главным делом было — собирать берёзовый сок. Говорили, что сегодня он обладает целебными свойствами. Способен помочь в лечении отеков, артрита, цинги, анемии, подагры, фурункулеза. Кроме того, люди знающие нынче готовили различные снадобья из подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.
А ещё в День Ясона наши предки «чародеяли» — ловили в обетную ладанку на перекрёстке теплый весенний ветер с юга. Затем её вешали на шею больного, и тогда, согласно народной вере: «Ветер тепляк — будет здоровяк».
Погодные приметы таковы:
- Ясный восход солнца, на небе нет ни облачка? Лето будет солнечным.
- В ночь на 11 мая ночь теплая и звездная? К обильному урожаю.
- Южный ветер дует – летом будет много гроз.
- Был ливень, и температура понизилась до его окончания? В ближайшие дни погода улучшится.
- Только-только зацвели одуванчики – лето будет засушливым.
- Звезды сильно мерцают на рассвете – в ближайшее время будет дождь.
- Бабочки спрятались в сараях и домах – будет ветрено и холодно.
С тегами: календарь
С тегами: календарь