11 ноября – день Аврамия Овчара да Анастасии Овечницы

11 ноября — такой себе «профессиональный» праздник всех тех, кто держит овец. В этот день церковь отмечает память святых Авраамия и Анастасии. Аврамия считали заступником овчаров, а Анастасию – покровительницей овец. Им принято было молиться о здоровье скота, о защите хлевов и кошар (загонов для овец) от пожара и порчи. Считалось, что в день их памяти хищники обходят скотину стороной.

Пастухов в этот день чествовали от всего сердца. Женщины пекли пироги из свежей муки и приносили пастухам гостинцы. Верили, что в этом случае они будут лучше следить за стадом. Обычно в северных районах 11 ноября стригли овец, тогда как в южных, напротив, стрижка заканчивалась. Из овечьей шерсти пряли нитки, вязали теплые варежки или носки, могли ткать ткани, используемые для пошива верхней одежды на зиму.

В народе также существовала традиция в день памяти святых обходить овечьи пастбища с иконами святых Авраамия и Анастасии, а также оставлять их на полях. Это делалось с целью защиты от всевозможных напастей, а также для того чтобы даровать скоту благополучие и хороший приплод. Узнайте больше: Двое крымских школьников удостоены медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество» Приметы дня: Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель.

Облака низко движутся по небу – жди похолодания.

Если человек родился 11 ноября, то он будет обладать талантом понимать домашних животных.

Если хозяин стада 11 ноября отблагодарит пастуха, то в следующем году его овцы будут в целости и сохранности.

Перед тем, как проводить стрижку овец, важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы задобрить духов.

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой. Если повесить бусы на видное место – это защитит от злых духов.

Если человек родился 11 ноября, то он, согласно приметам, будет долгожителем. Именины сегодня отмечают: Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия, Анна.

голоса Оцените материал

Просмотры: 4