11 сентября – День Ивана Полетнего, Усекновение главы Иоанна Крестителя. Птицы готовятся к отлёту

11 сентября в народе также именовали Репным праздником или Постником. Считали, что с этого момента осень постепенно вступает в свои права, и говорили: «Пришел Иван и за собой лето увел». А ещё в этот день птицы начинают улетать в тёплые края.

Церковь же нынче отмечает большой праздник — Усекновение главы Иоанна Крестителя. Согласно Священному Писанию, великий пророк Иоанн Креститель (Предтеча), крестивший в свое время Иисуса Христа, погиб по вине злых людей. Тогдашний царь Ирод Антипа и его жена Иродиада ненавидели пророка за то, что тот обличал их нарушения еврейских традиций. Однажды дочь Иродиады, Саломея, наученная матерью, попросила Ирода принести ей голову Иоанна. Палачи схватили пророка и казнили.

В народе в этот день издавна запрещалось резать предметы круглой формы (арбуз, капусту, тыкву) и есть их. Под запретом были и такие работы, как сбор яблок, выкапывание картофеля. Верующие придерживаются однодневного поста, воздерживаясь не только от животной пищи, но и от всяческих соблазнов. А последних в старину было предостаточно – ведь праздник этот совпадал с началом подготовки к ярмаркам и гуляньям по случаю нового урожая!

Приметы дня:

Гром гремит – к теплым осенним денькам.

Журавли улетают – к недолгой осени и скорым холодам.

Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.

Много грачей – к стойкой солнечной погоде.

Стая лебедей над головой – скоро выпадет первый снег.

Гуси мимо пролетают – к ненастью.

Если в этот день болит голова – надо помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.

Нож в руки взять – грех. То же самое относится и к лопате, топору и косе.

Если в этот день разрезать кочан капусты – из него может потечь кровь.

Круглые предметы резать на Иоанна – к несчастью.

Даже мак нельзя резать в этот день, ведь его коробочки имеют круглую форму.

Петь и танцевать на Иоанна – большой грех!

Шить и вязать тоже запрещено.

Красную одежду носить 11 сентября – к беде. Приносить в дом цветы красного цвета тоже возбраняется.

Кто скоромное на Иоанна съест – не попадет в рай после смерти.

Если одинокий человек в этот день пойдет в церковь и отстоит всю службу, то скоро встретит свою судьбу.

Тот, кто в этот день родился, вырастет терпеливым и трудолюбивым.

Именины сегодня отмечает Иван.

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