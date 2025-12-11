Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 12 декабря – День Парамона Зимоуказателя. Одолжите у соседей что-нибудь из продуктов
Новости Республики
12 декабря – День Парамона Зимоуказателя. Одолжите у соседей что-нибудь из продуктов

12 декабря – День Парамона Зимоуказателя. Одолжите у соседей что-нибудь из продуктов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:05 11.12.2025

А ещё этот день в народе именовали — Парамонов день, Парамон, Акакий Целитель, Зорник.  Главной приметой 12 декабря был снег, которого ждали все с большим нетерпением. И до Парамона, конечно, «мело да сыпало», но: «Не тот снежок, что метет, а тот, что с неба идет», и чем больше его на замерзшую землю просыплется, говорили в народе, тем теплее ей будет зиму коротать.

Погода же к 12 декабря устанавливалась достаточно холодная, и люди верили, что в это время Зима бродит в медвежьей шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано утром, чтобы те топили печи и готовили еду, поскольку по утрам вставать было очень тяжело. Существовала еще одна интересная примета: в этот день необходимо было кормить кур гречихой только из правого рукава – так они начнут раньше нестись. Кроме того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье не болел.

Были распространены и девичьи гадания. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.

Узнайте больше:  Крымские студотряды сдают кровь, чтобы организовать праздник для детей из семей участников СВО

А ещё говорили, что 12 декабря нужно обязательно занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так можно привлечь к себе удачу на следующий год.

Церковь же нынче почитает память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.

Приметы дня:

  • Снег закрыл долы на Парамона – метель еще неделю мести будет.
  • Снег пошел – скоро будет метель.
  • Заря окрашена в багровый свет утром – скоро начнутся сильные ветры.
  • Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы.
  • Если человек родился 12 декабря, то его талисманом является амазонит или аметист.
  • Красная заря – будет ясный день.
Именины сегодня отмечают: Николай, Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван.
Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.