12 июля – Петров день. Лето, говорят, пошло на убыль

12 июля — день, у которого очень много названий: Петрок, Петр-Павел, Зеленый покос, Петры-рыболовы, Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Рыболов. В народе эти сутки считали праздником солнца — оно играет на небе и отсвечивает всеми цветами радуги. Петра называли покровителем полей и лугов, и приступали к страде. Кроме того, с этого же дня начинались ярмарки, которые именовали «Петровские гулянья». Торговали первым урожаем и изделиями народных промыслов. Работать дома и в поле в этот день не дозволялось. Также было принято купаться в этот день. Верили, что вода в день Петра очищает человека от грехов.
А ещё говорили, что с 12 июля лето идёт на убыль, а осень уже на подходе. Кукушка перестает куковать, соловей уже не поет, а с деревьев начинают опадать первые листья.
Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно, что Петр был одним из учеников Спасителя, но изначально носил имя Симон. Его отец был простым рыбаком, и Петр занимался аналогичным промыслом. Именно Иисус, призвав Петра в ученики, нарек его Петром, и это имя в переводе означает «камень». Петр был призван вместе со своим братом Андреем. Именно он был свидетелем многих событий, которые происходили в жизни Иисуса. Его считают первым папой Римским и основателем христианской церкви.
Праздник в старину называли Петровым говением, так как 12 июля часто заканчивался Петров пост. Готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей, нищих, стариков. Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря. Известно, что этот день также считался временем для уплаты всех пошлин и долгов, а церковь получала так называемую петровскую дань.
Приметы на сегодня таковы:
- Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.
- Два раза в течение дня дождь пошел? К богатому урожаю.
- Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.
- Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.
- Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.
- День особенно жаркий – к морозу на Рождество.
- Листья на березах желтеют – к раннему листопаду.
- Много росы утром – к жаркой погоде. Нет росы – к дождю.
- Облака плывут против ветра – к дождю.
- День ясный – к теплому лету.
- Холодно на улице – к неурожаю.
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