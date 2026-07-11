12 июля – Петров день. Лето, говорят, пошло на убыль

12 июля — день, у которого очень много названий: Петрок, Петр-Павел, Зеленый покос, Петры-рыболовы, Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Рыболов. В народе эти сутки считали праздником солнца — оно играет на небе и отсвечивает всеми цветами радуги. Петра называли покровителем полей и лугов, и приступали к страде. Кроме того, с этого же дня начинались ярмарки, которые именовали «Петровские гулянья». Торговали первым урожаем и изделиями народных промыслов. Работать дома и в поле в этот день не дозволялось. Также было принято купаться в этот день. Верили, что вода в день Петра очищает человека от грехов.

А ещё говорили, что с 12 июля лето идёт на убыль, а осень уже на подходе. Кукушка перестает куковать, соловей уже не поет, а с деревьев начинают опадать первые листья.

Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно, что Петр был одним из учеников Спасителя, но изначально носил имя Симон. Его отец был простым рыбаком, и Петр занимался аналогичным промыслом. Именно Иисус, призвав Петра в ученики, нарек его Петром, и это имя в переводе означает «камень». Петр был призван вместе со своим братом Андреем. Именно он был свидетелем многих событий, которые происходили в жизни Иисуса. Его считают первым папой Римским и основателем христианской церкви. Узнайте больше: В Ялте и Евпатории инвесторам предлагают 5 объектов культурного наследия

Праздник в старину называли Петровым говением, так как 12 июля часто заканчивался Петров пост. Готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей, нищих, стариков. Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря. Известно, что этот день также считался временем для уплаты всех пошлин и долгов, а церковь получала так называемую петровскую дань.

Приметы на сегодня таковы:

Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.

Два раза в течение дня дождь пошел? К богатому урожаю.

Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.

Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.

Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.

День особенно жаркий – к морозу на Рождество.

Листья на березах желтеют – к раннему листопаду.

Много росы утром – к жаркой погоде. Нет росы – к дождю.

Облака плывут против ветра – к дождю.

День ясный – к теплому лету.

Холодно на улице – к неурожаю.

Именины сегодня отмечают: Петр, Григорий, Павел.

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