12 июня — День Еремея, день Исаакия. Настоящее начало лета

12 июня — обычно на Еремея заканчивают проведение посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. Также в народе 12 июня было названо змеиным, поскольку, согласно наблюдениям, проводились «змеиные свадьбы», и сами змеи были очень агрессивными. Поэтому, люди с осторожностью ходили в поля и в лес. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные сородичи обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь.
Считается, что на Исаакия практически невозможно излечиться от укуса змеи. Если нельзя отменить поход в лес, то следует найти веронику и положить ее цветочки в свою обувь, кроме того будет не лишним взять с собой палку из ясеня. Согласно приметам змеи, начинают застывать в оцепенении и в результате не нападают на человека.
Беременным женщинам, у которых неоднократно наблюдалось замирание плода, в полночь необходимо пойти к реке и искупаться в ней, читая при этом специальный заговор.
Существовала даже поговорка: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Кроме того, на Руси было широко распространено убеждение, согласно которому, змеи связаны со многими растениями, а потому, могут влиять друг на друга. Часто люди приносили кусочек марьина корня в ладанке, и именно ему приписывали свойства прогонять змей. Верили, что, если разбросать веточки руты на опушках, то змеи съедят их и обязательно умрут либо лишатся возможности кусаться.
День памяти преподобного Исаакия исповедника
Святой преподобный Исаакий, исповедник Далматский, жил в IV веке. После принятия монашеского пострига он совершал иноческие подвиги в пустыне. В годы царствования императора Валента (364–378), который был сторонником ереси арианства, начались преследования православных, закрывались и разрушались храмы. Когда весть о гонении дошла до преподобного Исаакия, то, как повествуется в кондаке святому, «яко угодник Божий верный, по Христове Церкви ревностию разжегся», святой Йсаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь для утешения и духовного укрепления православных.
В то время племена готов начали войну против Византии и, захватив Фракию, отправились на Константинополь. При выходе византийских войск из столицы, преподобный Исаакий обратился к императору Валенту с такими словами: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество, однако император не обращал внимания на слова монаха и самоуверенно продолжал путь. Более того, рассерженный Валент приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником; выйти из него было невозможно, так как на дне оврага было болото.
Однако преподобный помощью Вожией остался жив. С трудом он выбрался из рва, догнал императора и снова сказал ему: «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным Сатурнину и Виктору взять преподобного и содержать в заточении до своего возвращения. Пророчество святого вскоре сбылось: в сражении готы стали одерживать победу я преследовали греческие войска, а укрывшийся в сарае с соломой император вместе с военачальником арианином были сожжены наступавшими. Так преподобный Исаакий «явился воистину пророком славным». Вскоре после известия о гибели императора святой был освобожден и отныне почитался как пророк Божий.
Также в этот день, 12 июня празднуют:
- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России)
- День рождения противогаза
- 12 июня — День гуляния с воздушным шариком
- Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)
- День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского
- Международный день шиитов (International Shia Day)
- День влюблённых — Бразилия
- День красных роз (National Red Rose Day) — США
- 12 июня — День печенья с арахисовым маслом (National Peanut Butter Cookie Day) — США
- День мира — Парагвай
- День Хельсинки — Финляндия
- 12 июня — День науки — Туркменистан
- День демократии — Нигерия
- День работника фондового рынка — Украина
- 12 июня — День независимости — Филиппины
- День Лавинг (National Loving Day) — США
- День службы государственной защиты — Польша
- Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)
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