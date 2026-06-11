12 июня — День Еремея, день Исаакия. Настоящее начало лета

12 июня — обычно на Еремея заканчивают проведение посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. Также в народе 12 июня было названо змеиным, поскольку, согласно наблюдениям, проводились «змеиные свадьбы», и сами змеи были очень агрессивными. Поэтому, люди с осторожностью ходили в поля и в лес. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные сородичи обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь.

Считается, что на Исаакия практически невозможно излечиться от укуса змеи. Если нельзя отменить поход в лес, то следует найти веронику и положить ее цветочки в свою обувь, кроме того будет не лишним взять с собой палку из ясеня. Согласно приметам змеи, начинают застывать в оцепенении и в результате не нападают на человека. Беременным женщинам, у которых неоднократно наблюдалось замирание плода, в полночь необходимо пойти к реке и искупаться в ней, читая при этом специальный заговор. Существовала даже поговорка: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Кроме того, на Руси было широко распространено убеждение, согласно которому, змеи связаны со многими растениями, а потому, могут влиять друг на друга. Часто люди приносили кусочек марьина корня в ладанке, и именно ему приписывали свойства прогонять змей. Верили, что, если разбросать веточки руты на опушках, то змеи съедят их и обязательно умрут либо лишатся возможности кусаться.

Кроме того, аналогичными свойствами славяне наделяли изумруд, хотя и нужно сказать, что этот камень не всем был доступен.

Именины у Иоанна, Онуфрия, Никанора, Василия

День памяти преподобного Исаакия исповедника

Святой преподобный Исаакий, исповедник Далматский, жил в IV веке. После принятия монашеского пострига он совершал иноческие подвиги в пустыне. В годы царствования императора Валента (364–378), который был сторонником ереси арианства, начались преследования православных, закрывались и разрушались храмы. Когда весть о гонении дошла до преподобного Исаакия, то, как повествуется в кондаке святому, «яко угодник Божий верный, по Христове Церкви ревностию разжегся», святой Йсаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь для утешения и духовного укрепления православных. В то время племена готов начали войну против Византии и, захватив Фракию, отправились на Константинополь. При выходе византийских войск из столицы, преподобный Исаакий обратился к императору Валенту с такими словами: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество, однако император не обращал внимания на слова монаха и самоуверенно продолжал путь. Более того, рассерженный Валент приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, поросший колючим терновником; выйти из него было невозможно, так как на дне оврага было болото. Узнайте больше: 9 июня две яркие планеты максимально сблизятся на вечернем небе Однако преподобный помощью Вожией остался жив. С трудом он выбрался из рва, догнал императора и снова сказал ему: «Ты хотел погубить меня, но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным Сатурнину и Виктору взять преподобного и содержать в заточении до своего возвращения. Пророчество святого вскоре сбылось: в сражении готы стали одерживать победу я преследовали греческие войска, а укрывшийся в сарае с соломой император вместе с военачальником арианином были сожжены наступавшими. Так преподобный Исаакий «явился воистину пророком славным». Вскоре после известия о гибели императора святой был освобожден и отныне почитался как пророк Божий.

Также в этот день, 12 июня празднуют: День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России)

День рождения противогаза

12 июня — День гуляния с воздушным шариком

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)

День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского

Международный день шиитов (International Shia Day)

День влюблённых — Бразилия

День красных роз (National Red Rose Day) — США

12 июня — День печенья с арахисовым маслом (National Peanut Butter Cookie Day) — США

День мира — Парагвай

День Хельсинки — Финляндия

12 июня — День науки — Туркменистан

День демократии — Нигерия

День работника фондового рынка — Украина

12 июня — День независимости — Филиппины

День Лавинг (National Loving Day) — США

День службы государственной защиты — Польша

Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)

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