Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 12 мая — День девяти мучеников. Собирают 11 целебных трав — от 77 ран
актуально в республике
фото: pikist.com

12 мая — День девяти мучеников. Собирают 11 целебных трав — от 77 ран

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:01 11.05.2024

12 мая считали днем целителей и исцелений. Говорили, что сегодня все заговоры работают наиболее эффективно.

В частности, лечили людей, поражённых лихорадками. Существовала  легенда:

  • перед тем, как создать человека, Бог нарисовал на песке его силуэт, но тут же появился Дьявол и проделал в фигуре 77 дырочек в виде ран. И тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. Поэтому, согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно было собрать растения в определенное время, соблюдая некоторые правила. 12 мая — тот самый день, когда можно было собирать растения и готовить на их основе снадобья.

Церковь же нынче чтит память девяти мучеников. Их имена – Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Все они отстаивали учение Христа в конце III века н.э. в городе Кизике, что находится в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы (территория нынешней Турции). За своё верование и были жестоко казнены.

Узнайте больше:  В Крыму - торжественный этап акции «Поклонимся великим тем годам»

Что касается погодных примет:

  • Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
  • Звездное небо ночью 12 мая — к богатому урожаю.
  • Муравьи сегодня переселяются в сухое место – скоро дождь пойдет.
  • Много майских жуков – засухи жди.
  • Крик иволги напоминает кошачий – скоро дождь пойдёт.
  • Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, и наоборот.
  • Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.
Именины нынче отмечают: Арсений, Артём, Василий, Иван, Федот.
Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.