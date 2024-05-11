12 мая — День девяти мучеников. Собирают 11 целебных трав — от 77 ран

12 мая считали днем целителей и исцелений. Говорили, что сегодня все заговоры работают наиболее эффективно.

В частности, лечили людей, поражённых лихорадками. Существовала легенда:

перед тем, как создать человека, Бог нарисовал на песке его силуэт, но тут же появился Дьявол и проделал в фигуре 77 дырочек в виде ран. И тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. Поэтому, согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно было собрать растения в определенное время, соблюдая некоторые правила. 12 мая — тот самый день, когда можно было собирать растения и готовить на их основе снадобья.

Церковь же нынче чтит память девяти мучеников. Их имена – Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Все они отстаивали учение Христа в конце III века н.э. в городе Кизике, что находится в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы (территория нынешней Турции). За своё верование и были жестоко казнены.

Что касается погодных примет:

Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.

Звездное небо ночью 12 мая — к богатому урожаю.

Муравьи сегодня переселяются в сухое место – скоро дождь пойдет.

Много майских жуков – засухи жди.

Крик иволги напоминает кошачий – скоро дождь пойдёт.

Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, и наоборот.

Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.

Именины нынче отмечают: Арсений, Артём, Василий, Иван, Федот.