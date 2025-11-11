12 ноября – день Зиновии и Зиновия. В лесу можно встретиться с нечистью...

А ещё 12 ноября именуют Синичкиным праздником или праздником охотников. В народе считали, что в этот день обязательно нужно было выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хотя бы одного зайца – тогда в следующем году постоянно будешь возвращаться с добычей. Первого зайца охотники обычно называли именинником. Радовались, если удавалось его поймать – тогда весь год обещал быть очень успешным.
К слову, у охотников существовал обычай договариваться с лешим о том, чтобы тот не запутал следов в лесу и помог получить больше дичи, а также защитил людей от опасности (особенно, от диких животных). Так, охотник обещал Лешему, что будет вести себя прилежно: не бить зверя очень много, не вытаптывать траву, кустарники не ломать, не трогать зверей с детенышами. Если же обещания не выполнялись, то леший сердился и мог человека наказать: запутать следы, испугать, напустить лихорадку, отхлестать ветками по лицу и т.д.
Кроме того, 12 ноября отмечали праздник рыбаков и охотников. В северных областях именно сейчас они отправлялись на зимний промысел. По этой причине им устраивали пышные проводы и применяли различные обряды, которые, как считалось, помогут привлечь удачу.
Церковь же нынче почитает память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой. Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами. Решив раздать свое наследство бедным людям, они посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных. В результате, об этом узнали жители города и избрали Зиновия епископом. Однако когда власть сосредоточилась в руках императора Диоклетиана, начались массовые гонения в отношении сторонников христианской веры. Это привело в тому, что Зиновия арестовали и стали требовать отказаться от Христа. Однако Зиновий в своих убеждениях остался непреклонен, за что был подвергнут многочисленным пыткам. Узнав об этом, Зиновия сама явилась на суд, в результате чего, ее казнили вместе с братом.
Приметы дня:
- Синица во двор прилетела – к счастью.
- Снег выпал мелкой порошей – скоро наступят сильные морозы.
- Волки в стаи собираются – следующий год обещает быть голодным.
- Много синиц вокруг – к сильным морозам.
- Синицы кору с деревьев клюют – к сырой и дождливой погоде.
- Синицы громко щебечут – к ясной погоде.
- Если синицы поют с раннего утра – ночью ждите мороза.
- Если охотник в этот день поймает зайца, а рыбак – красную рыбу – к удачному промыслу на весь год.
- Заяц дорогу перебежал – к несчастью.
- Встретить 12 ноября волка на дороге – к большой беде.
- Если охотник в этот день встречает в лесу толпу других промысловиков в нарядных костюмах, он должен бежать от них сломя голову – по легенде, это черти или беспокойные души тех, кто сгинул в лесу или увяз в трясине.
