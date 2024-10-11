12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана Милостивого. Охотники празднуют...

А ещё этот день в народе именовали Отходник, Кириак-отшельник, день Феофана, день Кириака, Феофан Осенний. Главные герои этих суток — охотники. Это их праздник. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. Также 12 октября завершали застольями – собирались в гостях, общались и веселились.

Как правило, в этот день погода стоит тёплая и пасмурная. Может моросить небольшой дождь и опускаться туман. Говорили наши предки, что «Марьямна выткана из тумана».

Церковь же нынче чтит память святого Кириака-отшельника, ставшего иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных.

Приметы дня:

Если на Феофана небо звездное, то осень будет сухой.

Если ночью или поздно вечером появляется туман, то заморозков не будет.

Если в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.

Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.

Если первый мороз будет поздним, то зимняя погода будет мягкой и переменчивой.

Именины сегодня отмечает Иван.

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