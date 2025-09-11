Прямо сейчас:
12 сентября – День Благоверного князя Александра Невского. Кашу к столу подавайте

12 сентября

12 сентября предки наши устраивали богатые застолья. Поэтому этот день крестьяне именовали — Александр Сытник. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна из нового урожая. Совершали специальный обряд, который, согласно приметам, гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и овсяными.

Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.

А церковь нынче чтит память святого благоверного князя Александра Невского. Его считали заступником русской земли, и в памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу – Невская битва и ледовое побоище. Все эти события происходили в XV веке, но сама история данного праздника начинается с XVII века, когда Петр Первый решил заключить перемирие со шведами, и в честь этого события велел перевезти мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, который был отстроен совсем недавно. Петр полагал, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов в будущем. В 1723 году мощи Александра были привезены из Владимира и целый год хранились на территории Шлиссельбурга до тех пор, пока не нашли свое пристанище в Александро-Невской Лавре, где хранились в Троицком соборе.

Приметы дня:

  • Ежи роют норы на опушке леса – к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
  • Звездная ночь – следующий год будет урожайным.
  • Теплый вечер – к урожаю озимых.
  • Сильный звездопад – к голоду, неурожаю и эпидемиям.
  • С первым гостем в доме сегодня нельзя здороваться – к неудаче.
  • Садиться за карточный стол – весь год быть в проигрыше.
  • Постель сушить – к кошмарным снам.
  • Забор ставить – к ворам.
  • До полудня нельзя считать мелочь – не будет крупных денег.
  • Голову мыть тоже нельзя – рано облысеете.
  • Проводить время впустую – весь год пусто жить.
  • Месть, совершенная в этот день, обязательно вернется бумерангом.
  • Сосед пришел соли занять – не к добру. Соли насыпать ему надо, но впредь будьте осторожны!
  • Соль рассыпать – к супружеской измене.
  • Если еда в этот день пересолена, значит хозяйка в кого-то влюбилась.
  • Соль неожиданно закончилась – денег не будет.
  • Плакать в этот день – к ссорам в семье.

Именины сегодня отмечают: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков.

