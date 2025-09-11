12 сентября – День Благоверного князя Александра Невского. Кашу к столу подавайте

12 сентября предки наши устраивали богатые застолья. Поэтому этот день крестьяне именовали — Александр Сытник. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна из нового урожая. Совершали специальный обряд, который, согласно приметам, гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и овсяными.
Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.
А церковь нынче чтит память святого благоверного князя Александра Невского. Его считали заступником русской земли, и в памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу – Невская битва и ледовое побоище. Все эти события происходили в XV веке, но сама история данного праздника начинается с XVII века, когда Петр Первый решил заключить перемирие со шведами, и в честь этого события велел перевезти мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, который был отстроен совсем недавно. Петр полагал, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов в будущем. В 1723 году мощи Александра были привезены из Владимира и целый год хранились на территории Шлиссельбурга до тех пор, пока не нашли свое пристанище в Александро-Невской Лавре, где хранились в Троицком соборе.
Приметы дня:
- Ежи роют норы на опушке леса – к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
- Звездная ночь – следующий год будет урожайным.
- Теплый вечер – к урожаю озимых.
- Сильный звездопад – к голоду, неурожаю и эпидемиям.
- С первым гостем в доме сегодня нельзя здороваться – к неудаче.
- Садиться за карточный стол – весь год быть в проигрыше.
- Постель сушить – к кошмарным снам.
- Забор ставить – к ворам.
- До полудня нельзя считать мелочь – не будет крупных денег.
- Голову мыть тоже нельзя – рано облысеете.
- Проводить время впустую – весь год пусто жить.
- Месть, совершенная в этот день, обязательно вернется бумерангом.
- Сосед пришел соли занять – не к добру. Соли насыпать ему надо, но впредь будьте осторожны!
- Соль рассыпать – к супружеской измене.
- Если еда в этот день пересолена, значит хозяйка в кого-то влюбилась.
- Соль неожиданно закончилась – денег не будет.
- Плакать в этот день – к ссорам в семье.
Именины сегодня отмечают: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков.
