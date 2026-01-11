Прямо сейчас:
12 января – День Федоры, день Анисии. Осторожно — ведьмы сегодня и порчу могут навести

11.01.2026

В народе был уверены: 12 января — едва ли не самый морозный день в году. При этом примечали, что исключения бывают достаточно редко. Говорят: «Не проси у Анисьи тепла, потому что холода пришли».

Между тем, продолжаются Святки. Потому, ходят слухи, очень велика опасность встретиться с нечистой силой. Считается, что ведьмы порчу наводят именно на Анисью. Найти в этот день платок на пороге – признак такой порчи. По этой же причине не следует сегодня принимать подарки от чужих людей и вообще – надо быть осторожным!

Церковь же нынче почитает память Анисью зимнюю (Желудочницу). В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы. Обычно на Анисью резали гусей, а также варили свиную требуху. В деревнях 12 января было принято забивать свиней. Брали свиную селезенку и печень, на которых гадали о том, какая будет зима. Если селезенка гладкая, то зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке была более толстой, то морозов можно ждать только в конце зимы. Если печень в центре толстая, то морозы начнутся уже совсем скоро, а если широкая только со стороны брюшка, то морозные дни продержатся до самой весны. Также на Анисью существует традиция варить свиные желудки. Если желудок пустой, то весна наступит нескоро.

Приметы дня:

  • Южный ветер ночью – к счастливому, урожайному году и теплому лету. Западный ветер – в реках будет много рыбы.
  • Снег пошел – лето будет пасмурным.
  • Те, кто родился на Анисью, будут удачливы на охоте и в плотницком деле.
  • На Анисью Желудочницу молятся об излечении болей в желудке.
  • В старину в этот день люди ходили в гости к родным и друзьям. Веселыми обильными застольями сопровождался этот морозный зимний день.
  • Увидеть в ночь на 12 января сон, связанный с землей (поле, огород, чернозем и т.п.) – к собственной смерти.
  • Приснилась свадьба или поцелуи – к ссоре в семье.
  • День выдался солнечным – скоро птицы с юга прилетят.
  • На небе звезд не видно – погода изменится.
  • Прясть, вязать и шить в этот день – к несчастью.
  • Если 12 января выйти на перекресток, встать посередине и громко произнести имя больного человека, то он скоро выздоровеет.
  • Найти и поднять вещь на перекрестке – накликать на себя беду.
  • Есть пищу с солью на Анисью – к болезни.

Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Лев, Ирина.

