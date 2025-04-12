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13 апреля - Огнище. Бесов не призывайте...
фото: pxhere.com

13 апреля — Огнище. Бесов не призывайте…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:06 12.04.2025

Также 13 апреля в народе называли — Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешитель неплодства и бесчадия. Ипатий служил епископом в 3-4 веках в Ганграх — это территория современной Турции. Был ярым борцом против арийской ереси.

К святому Ипатию предки наши обращались за защитой от нечистой силы. Считали, что в этот день ни в коем случае нельзя вслух произносить слово «бес». Иначе злой дух может вселиться в говорящего. Также верили, что 13 апреля нечистая сила — вездесуща.  Может буквально атаковать человека, поразив какую-либо из частей тела: свести ноги судорогой, ослепить, раздуть губы и т.д. Распознать в человеке чёрта, кстати, может ребёнок, которому не исполнилось 7 лет.

Ну и, конечно же, в этот день стоит себя вести максимально благочестиво. При том, что бесы будут старательно искушать, подбивая к сребролюбию, чревоугодию, блуду, гневу, тщеславию, унынию и гордости.

Что касается названия дня «Огнище». Родилось оно в те века, когда люди начали защищать леса от пожара, вырубая часть деревьев, а затем сжигая их. Так вот это место и величали огнищем.

Совершали в данный день и соответствующие «огненные» ритуалы. Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Затем через огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле (чтобы уберечь от пожара), приводили к костру больных, будучи уверенными в их выздоровлении после обряда. В этом же пламени сжигали и всевозможный хлам, чтобы очистить дом от ненужного.

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Что касается погодных примет 13 апреля:

  • Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака? К дождю.
  • Солнечный день – лето будет теплым.
  • У клена и березы сок выделяется – к потеплению.
  • Перелетные птицы слетаются стаями – весна будет с хорошей погодой.
  • Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода задержатся.
  • Невкусный березовый сок – к хорошему урожаю хлеба.
  • Вода течет и пенится – к дождю. Утренний туман говорит об этом же.
  • Туман падает на землю – к сухой погоде.
  • Дождь утром – лето тоже мокрым будет.

Именины сегодня отмечают: Василий, Донат, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

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