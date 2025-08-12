13 августа – Евдокимов день. Готовимся к Успенскому посту?

Прямо сейчас:
13 августа

Главное, что отмечали в народе 13 августа — этот день предшествует Успенскому посту, который начнётся 14 августа и продлится до 27 числа. Пост этот строгий, однако не такой голодный как, например, Великий. Новый урожай зерновых, обилие плодов и овощей, грибов, ягод и орехов — крестьяне совсем уж голодными из-за стола не вставали. Главные же запреты налагались на веселье и развлечения. Поэтому 13 августа, в Евдокимово заговенье, молодёжь веселилась вовсю — парни и девушки водили хороводы, веселились, подыскивали себе женихов и невест. Ведь не за горами и Покров – сезон свадеб! А те, кто постарше, пересматривали и чинили орудия труда, чтобы затем убрать их до весны.

Церковь же нынче почитает память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке.  С детства он отличался послушанием и праведностью. В юности дал обет безбрачия. Добродетельная жизни Евдокима была оценена императором, который назначил Евдокима правителем на территории Харсианской области. Нужно сказать, что сам Евдоким свои обязанности исполнял добросовестно, старался управлять людьми справедливо, заботился о вдовах и сиротах, становился на защиту обиженных. Согласно преданию, непорочная жизнь Евдокима была угодна Богу, и тот призвал его на небеса в возрасте 33 лет. После смерти праведника у его гроба стали происходить разнообразные чудеса, в частности, больные получали исцеление. Через несколько месяцев, открыв гроб, обнаружили нетленные мощи святого, которые благоухали.

Приметы дня:

  • Предрассветный туман быстро рассеивается? К ясной, хорошей погоде.
  • Паутина летает – к продолжительной жаре.
  • Густой туман стоит над лесом – к хорошему урожаю грибов.
  • Много ласточек летает вокруг – к скорой осени.
Именины 13 августа отмечают:  Антон, Максим, Арсений, Владимир, Николай, Сергей, Константин, Василий, Георгий, Юрий.
