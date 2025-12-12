13 декабря – День Андрея Первозванного. А не хотите ли суженого увидеть?

А ещё этот день наши предки именовали — святой Андрий, Андрей Первозванный, Зимний, день Андрея Первозванного, Андрей, День мольбы об истинных женихах, осенний, тихая вода, гадальный, шумная вода.

13 декабря на Руси проводили так называемое «наслушивание воды». Подходили к колодцу и слушали воду. Если она стоит тихо и не волнуется, значит, зима теплой будет, и наоборот. Часто полученный результат сверяли с тем же гаданием, проводимым на Юрьев день. «Шумную» воду обычно брали в дом и сливали в специальные емкости, чтобы ее «успокоить».

А ещё девушки часто гадали в день Андрея Первозванного и изучали приметы. Причем, необходимо было поститься накануне и никому не говорить о намерении узнать свою судьбу. За вечерней трапезой девушка отламывала кусок от своего хлеба и клала его под подушку перед сном – должен явиться суженый. Еще одно гадание на суженого заключалось в том, что девушка ставила под кровать посудину с водой, а под подушку клала небольшое количество кутьи, зеркало, нож, мужскую шапку или щепку от забора понравившегося парня. Считалось, что так можно вызвать вещие сны. Можно было выйти на перекресток вечером, чтобы прочесть специальные заговоры. Срывали ветку с яблони и ставили ее в емкость с водой. Если на Рождество эта ветка становилась зеленой – значит, девушка в этом году замуж выйдет.

Церковь же 13 декабря почитает память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа. В предании сказано, что Андрей родился в городе Вифсаида недалеко от Галлилейского озера и вместе с Петром занимался рыболовным промыслом. Именно Андрей стал первым человеком, которого Иисус призвал в ученики. А прежде Андрей был учеником Иоанна Крестителя – во всяком случае, именно это сказано в Евангелии. Святого Андрея в народе Первозванным зовут, потому что, согласно бытующему мнению, он первым из апостолов последовал за Христом, приведя затем и своего брата — Петра. После казни Иисуса и его Вознесения святой Андрей отправился проповедовать новую веру в восточные страны, а поднявшись по Днепру до места, где сейчас располагается Киев, будто бы сказал своим ученикам: «Видите эти горы? На них воссияет благодать Божия и встанет здесь великий город, в котором Господь воздвигнет много церквей и посвятит святым крещением всю эту землю». Узнайте больше: В Крыму Институт археологии собрал доказательства невиновности археолога Александра Бутягина По преданию, за верность христианскому учению святой апостол принял мученическую смерть на кресте. Вот только крест этот был не совсем обычной формы, а имел косую перекладину, напоминая собой латинскую букву X. Впоследствии его назвали Андреевским крестом, а в России в честь святого апостола был учрежден Андреевский орден, которым отмечались выдающиеся заслуги перед Отечеством. Подлинную дату казни святого апостола Андрея установить так и не удалось, поэтому православная церковь отмечает день его памяти 13 декабря.

Отметим, что целители и знахари считали день Андрея Первозванного своим праздником. Поэтому, они 13 декабря проводили различные магические и лечебные обряды, и клиентов в этот день у них было более чем достаточно. В некоторых регионах была распространена традиция приносить магам и целителям различные подарки, чтобы задобрить их, поскольку такие люди, как известно, способны нанести порчу.

Приметы дня:

Печной огонь красный – будут морозы, белый – оттепель.

Уголь, нагоревший на лучине, крутится – жди морозов.

Если в этот день ляжет снег, то он останется на 100 дней.

Ясно и холодно — к хорошему будущему урожаю, тепло — к худу.

Кошка вылизывает лапы, хвост и тело — будет ясный морозный день.

Низкие и быстрые облака сулят приход стужи. Именины сегодня отмечают: Андрей.

Просмотры: 3