13 февраля — День Святого Никиты. Шаровые молнии, колдуны да забег с блинами

13 февраля, по народному календарю, в День Святого Никиты вспоминают епископа Новгородского. Это один из самых знаменитых русских православных святителей — не только проповедовал христианство на Руси, но и сам служил примером благочестия. В 1547 году Никиту Новгородского причислили к лику святых.

Простой люд считал, что Никита — покровитель огня. И 13 февраля ему особенно рьяно молились о защите от пожаров и молний, в том числе шаровых. В народе это явление вызывало настоящий ужас. Потому как его природу никто понять не мог — связывали с промыслом нечистых сил. К слову, если в этот день случался пожар, то предки наши были уверены: шалят бесы и колдуны, которые, обратившись в огненные шары, летят окунуться в реку Иордан. Спасти от такой напасти и призывали Никиту Новгородского.

Что же касается погодных примет, то:

Ясная лунная ночь 13 февраля – завтрашний день обещает быть солнечным.

Воробьи утепляют свои гнезда перьями – к сильной стуже.

Громкий крик ворон – к снежной буре и метелице.

Иней на деревьях предвещает ясную ночь.

Печь плохо растапливается, а дрова гореть не хотят? К теплу.

Оттепель предвещает и огонь белого цвета в печи, тогда как красный огонь — к холоду.

В печи практически нет тяги – к сырой погоде. Тяга сильная – к стуже.

Если на Крещение не было сильных морозов – в этот день будет очень холодно.

Круги на солнце – к урожайному году.

Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.

Именины 12 февраля отмечают: Илья, Афанасий, Богдан, Виктор, Иван, Никита.

А ещё сегодня — прям в угоду Масленице, которая в 2018-ом припала на эту дату — мир отмечает Международный день блина! И праздник особо популярен в Америке и в Англии. И если в США первое блинное торжество отпраздновали в 1950 году, то англичане дали старт ему гораздо раньше. По легенде, «тон задала» домохозяйка из городка Олни в 1445 году. Во время Великого поста она жарила у себя дома блинчики. Тайком… Тут внезапно раздался колокольный звон. Бедная женщина до того испугалась, что ринулась со своей кухни в церковь, да не с пустыми руками — со сковородкой и блинчиками с пылу-жару.

Простили барышню за приготовление запретного в пост блюда или нет — вопрос, однако с того момента зародилась интересная традиция: каждый год устраивать забеги со сковородами и блинами. Раньше бегали только женщины! Причём обязательно в платьях, фартуках и на каблуках. Теперь на старт выходят и мужчины, и дети. А вам слабо?

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