13 февраля — День Святого Никиты. Шаровые молнии, колдуны, забег с блинами

13 февраля, по народному календарю, в День Святого Никиты вспоминают епископа Новгородского. Это один из самых знаменитых русских православных святителей — не только проповедовал христианство на Руси, но и сам служил примером благочестия. В 1547 году Никиту Новгородского причислили к лику святых.
Простой люд считал, что Никита — покровитель огня. И 13 февраля ему особенно рьяно молились о защите от пожаров и молний, в том числе шаровых. В народе это явление вызывало настоящий ужас. Потому как его природу никто понять не мог — связывали с промыслом нечистых сил. К слову, если в этот день случался пожар, то предки наши были уверены: шалят бесы и колдуны, которые, обратившись в огненные шары, летят окунуться в реку Иордан. Спасти от такой напасти и призывали Никиту Новгородского.
Что же касается погодных примет, то:
- Ясная лунная ночь 13 февраля – завтрашний день обещает быть солнечным.
- Воробьи утепляют свои гнезда перьями – к сильной стуже.
- Громкий крик ворон – к снежной буре и метелице.
- Иней на деревьях предвещает ясную ночь.
- Печь плохо растапливается, а дрова гореть не хотят? К теплу.
- Оттепель предвещает и огонь белого цвета в печи, тогда как красный огонь — к холоду.
- В печи практически нет тяги – к сырой погоде. Тяга сильная – к стуже.
- Если на Крещение не было сильных морозов – в этот день будет очень холодно.
- Круги на солнце – к урожайному году.
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Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.
Именины 12 февраля отмечают: Илья, Афанасий, Богдан, Виктор, Иван, Никита.
А ещё сегодня — прям в угоду Масленице, которая в 2018-ом припала на эту дату — мир отмечает Международный день блина! И праздник особо популярен в Америке и в Англии. И если в США первое блинное торжество отпраздновали в 1950 году, то англичане дали старт ему гораздо раньше. По легенде, «тон задала» домохозяйка из городка Олни в 1445 году. Во время Великого поста она жарила у себя дома блинчики. Тайком… Тут внезапно раздался колокольный звон. Бедная женщина до того испугалась, что ринулась со своей кухни в церковь, да не с пустыми руками — со сковородкой и блинчиками с пылу-жару.
Простили барышню за приготовление запретного в пост блюда или нет — вопрос, однако с того момента зародилась интересная традиция: каждый год устраивать забеги со сковородами и блинами. Раньше бегали только женщины! Причём обязательно в платьях, фартуках и на каблуках. Теперь на старт выходят и мужчины, и дети. А вам слабо?
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