13 июля в Севастополе — шоу-концерт. На набережной Корнилова выступят участники школы форума «Таврида»

13 июля в 20:00 участники первой школы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проведут в Севастополе шоу-концерт. На набережной Корнилова у Памятного знака эскадре Черноморского флота для жителей и гостей города выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в Бухте Капсель под Судаком — здесь.

Участники концерта осветят такие важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции, как «Таврида Детям», «Таврида помогает», «Russian Dance», «Жить», «ПОЕМ ДВОРОМ», посвященная Дню Победы, «Большая перемена», а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России. Мероприятие подготовлено при поддержке Правительства Севастополя и пройдёт с учетом соблюдения необходимых мер безопасности, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.