13 июля – Двенадцать апостолов. Красим… вдруг… яйца и гадаем на суженых!

Именно! В народе бытовала традиция аналогичная пасхальной — 13 июля красили яйца, а затем обменивались ими с соседями и знакомыми. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее Солнце. Готовили из яиц сегодня и самые разные блюда. Яичница в этот день была традиционным угощением. Её делали с луком, овощами, сыром, хлебом и даже с селёдкой.

Также 13 июля было принято, отправляясь на сенокос, надевать лучшие наряды. В некоторых областях после работы выходили «провожать весну»: устраивали народные гулянья на лугу или опушке леса, мастерили соломенную куклу Весну и на закате топили ее в воде. Ключевым моментом праздника было наблюдение за уходящим Солнцем. Считалось, что с этой минуты на земле устанавливалась настоящая летняя жара – горячая и беспощадная. Мягкое «весеннее» тепло уходило в небытие.

Сам же праздник получил название двенадцати апостолов в честь учеников Христа, наиболее приближенных к нему. Истории жизни и деяний таких людей изложены в Евангелии, а также в книге «Деяния святых апостолов». Учениками Христа, ставшими свидетелями последних месяцев его жизни, стали Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Филипп, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Варфоломей, Фома, Симон Канаит, Фаддей и Иуда Искариот. Когда Иуда предал Христа, его место занял Матфий.

Что касается примет:

Звезды ночью 13 июля мерцают? Утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.

Кукушка кукует – к долгому лету и к неурожаю ячменя.

Лещ в воде хвостом плещет – вечером будет тепло.

Облака желтого цвета – к дождю.

Белые облака плывут против ветра – к дождю. По ветру – к жаре.

Овцы на пастбище ведут себя беспокойно – к дождю.

Много росы – к жаркой погоде.

Съесть натощак яйцо, окрашенное в желтый цвет – к счастью.

А ещё девушки в этот день гадали на суженого на цветах. Собирали 12 цветов с разных лугов и полей, клали их под подушку. Кто ночью приснится – тот вскоре под венец позовет!

Именины сегодня отмечают: Михаил, Степан, Григорий, Петр, Яков, Андрей, Тимофей, Иван, Фаддей, Матвей.

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