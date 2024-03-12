13 марта — День Василия-Капельника. Желаем здоровья слонам

Почему День Василия-Капельника? Потому что Зима плачет — появляется капель.

Главная традиция суток: девушки распевают веснянки и пекут калачи. Считалось, если съесть кусочек натощак, то будешь счастливым.

Погодные приметы таковы:

Снег на крышах уже растаял? Скоро начнется оттепель.

Длинные сосульки на крышах – к хорошему урожаю льна, однако на потепление в ближайшие дни рассчитывать не приходится.

Пошел дождь – летом будет погожим.

У проталин края «крутые» — весна будет хорошей, а лето наступит быстро.

Звонкая капель – летом будет большой урожай.

Прилетели грачи – снег скоро растает, но в летние месяцы будет много дождей.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода 13 марта – ночью будут заморозки.

Южный ветер дует, но капель звенит – к хорошему урожаю.

Солнечный день – год будет плодородным.

И! В народе полагали, что в солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целебной силой.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Кира, Марианна, Марина, Николай.

Церковь же нынче чтит память преподобного Василия Декаполита. Жил VII-VIII веках, был монахом и христианским исповедником. Славен тем, что даже в сложные времена не отступал от христианской веры.

А в Таиланде 13 марта проходит под знаком Национального дня слона! Торжество отмечают, проводя масштабные мероприятия. Но, если раньше этот день тайцы праздновали исключительно радостно, то сегодня с долей грусти. Количество слонов в стране катастрофически уменьшается. Какой-то век назад в Таиланде насчитывалось около ста тысяч диких и домашних слонов, а сегодня — всего лишь 3-4 тысячи. При том, что в дикой природе их практически не осталось.