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фото: pikist.com

13 марта — День Василия-Капельника. Желаем здоровья слонам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:43 12.03.2024

Почему День Василия-Капельника? Потому что Зима плачет — появляется капель.

Главная традиция суток: девушки распевают веснянки и пекут калачи. Считалось, если съесть кусочек натощак, то будешь счастливым.

Погодные приметы таковы:

  • Снег на крышах уже растаял? Скоро начнется оттепель.
  • Длинные сосульки на крышах – к хорошему урожаю льна, однако на потепление в ближайшие дни рассчитывать не приходится.
  • Пошел дождь – летом будет погожим.
  • У проталин края «крутые» — весна будет хорошей, а лето наступит быстро.
  • Звонкая капель  – летом будет большой урожай.
  • Прилетели грачи – снег скоро растает, но в летние месяцы будет много дождей.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
  • Пасмурная погода 13 марта – ночью будут заморозки.
  • Южный ветер дует, но капель звенит –  к хорошему урожаю.
  • Солнечный день – год будет плодородным.
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И! В народе полагали, что в солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целебной силой.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Кира, Марианна, Марина, Николай.

Церковь же нынче чтит память преподобного Василия Декаполита. Жил VII-VIII веках, был монахом и христианским исповедником. Славен тем, что даже в сложные времена не отступал от христианской веры.

А в Таиланде 13 марта проходит под знаком Национального дня слона! Торжество отмечают, проводя масштабные мероприятия. Но, если раньше этот день тайцы праздновали исключительно радостно, то сегодня с долей грусти. Количество слонов в стране катастрофически уменьшается. Какой-то век назад в Таиланде насчитывалось около ста тысяч диких и домашних слонов, а сегодня —  всего лишь 3-4 тысячи. При том, что в дикой природе их практически не осталось.

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