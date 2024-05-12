13 мая — День Апостола Якова-звездоночного. К свадьбе готовитесь?

13 мая завершался период сватовства. С этого момента влюблённые начинали готовиться к свадьбам. Почему было так и не иначе? Потому, что последний месяц весны в народе считали очень неудачным для пар. Говорили: «Будешь всю жизнь маяться». Этому правилу на Руси следовали неукоснительно.

Церковь же нынче чтит память апостола Иакова, который упоминается в Новом Завете. Он же – старший брат Иоанна Богослова. В Евангелии сохранилось описание того, как Господь призвал к служению Иакова и Иоанна. Христос называл братьев «сыновья грома», видимо за их порывистый характер. Примеры их искреннего пыла и горения в вере не раз упоминаются в Евангелии. После Вознесения Христа апостолы отправились на проповедь в разные уголки мира. О смерти апостола Иакова говорится на страницах Нового Завета. По преданию, он был схвачен и казнён по доносу в сорок четвертом году.

Народные приметы на сегодня:

Из березы много сока течет – летом будем много дождей.

Ночью 13 мая много звезд, а с юга дует тёплый ветер? Лето будет урожайным и очень теплым.

Ночью ветра нет, а на небе много звезд – стоит ожидать засухи в летний период.

Ясный восход солнца 13 мая – у урожайному лету.

Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос дождливым будет.

Теплая и дождливая погода — к хорошему урожаю хлеба.

Южный ветер дует – к плодородному и теплому лету.

Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.

Нет звезд 13 мая – к дождю.

Тучи есть, небо хмурится, но одуванчики остались раскрытыми? Дождя не будет.

Именины нынче празднуют: Игнатий, Василий, Максим, Никита, Ефрем, Яков, Донат и Климент.