Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 13 мая — День Апостола Якова-звездоночного. К свадьбе готовитесь?
актуально в республике
фото: pikist.com

13 мая — День Апостола Якова-звездоночного. К свадьбе готовитесь?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:03 12.05.2024

13 мая завершался период сватовства. С этого момента влюблённые начинали готовиться к свадьбам. Почему было так и не иначе? Потому, что последний месяц весны в народе считали очень неудачным для пар. Говорили: «Будешь всю жизнь маяться». Этому правилу на Руси следовали неукоснительно.

Церковь же нынче чтит  память апостола Иакова, который упоминается в Новом Завете. Он же – старший брат Иоанна Богослова. В Евангелии сохранилось описание того, как Господь призвал к служению Иакова и Иоанна. Христос называл братьев «сыновья грома», видимо за их порывистый характер. Примеры их искреннего пыла и горения в вере не раз упоминаются в Евангелии. После Вознесения Христа апостолы отправились на проповедь в разные уголки мира. О смерти апостола Иакова говорится на страницах Нового Завета. По преданию, он был схвачен и казнён по доносу в сорок четвертом году.

Узнайте больше:  Куда едут россияне на День Победы

Народные приметы на сегодня:

  • Из березы много сока течет – летом будем много дождей.
  • Ночью 13 мая много звезд, а с юга дует тёплый ветер?  Лето будет урожайным и очень теплым.
  • Ночью ветра нет, а на небе много звезд – стоит ожидать засухи в летний период.
  • Ясный восход солнца 13 мая – у урожайному лету.
  • Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос дождливым будет.
  • Теплая и дождливая погода — к хорошему урожаю хлеба.
  • Южный ветер дует – к плодородному и теплому лету.
  • Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.
  • Нет звезд 13 мая – к дождю.
  • Тучи есть, небо хмурится, но одуванчики остались раскрытыми? Дождя не будет.

Именины нынче празднуют: Игнатий, Василий, Максим, Никита, Ефрем, Яков, Донат и Климент.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.