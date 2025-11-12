Прямо сейчас:
13 ноября – Никодимов день. Если родились в этот день - носите бирюзу
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:25 12.11.2025

Охотники и рыбаки 13 ноября продолжали отмечать свой праздник, в который «погрузились» накануне, — готовились к выходу на зимний промысел. В южных губерниях мужчины отдыхали от вчерашней первой охоты и готовились к очередному выходу в лес. В таежных районах дела обстояли (и обстоят до сих пор) несколько иначе. На охоту и на рыбалку здесь уходят надолго, на несколько месяцев. Столь длительное нахождение в условиях девственной природы всегда было сопряжено с большим риском для жизни. Поэтому на отхожий промысел мужиков в деревнях провожали с большим размахом. В их честь устраивали торжества, проводили различные магические обряды, а также усердно молились в храмах, чтобы мужья, отцы и сыновья вернулись живыми, невредимыми и с богатой добычей.

В церкви же 13 ноября чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, которые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Преподобный Спиридон оказался в монастыре, будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене. Свой труд он сопровождал молитвой и исполнением псалмов. Рядом со Спиридоном трудился и преподобный Никодим, который свои обязанности исполнял не менее усердно. Согласно легенде, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Скорее всего, именно по этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и других стихийных бедствий.

Приметы дня:

  • Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступит зима.
  • Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.
  • Если человек родился 13 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить бирюзу.
  • Солнечная и ясная погода – примета, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.
  • Громко чирикают воробьи – ожидай теплой погоды, и наоборот.
  • Рыбаки 13 ноября между собой поссорились – рыбалка всю зиму будет неудачной.
  • Первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи, чтобы поставить их в церкви.
  • Если съешь блюдо из курятины в этот день – жди счастливой доли.
  • Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.
  • Потерять пуговицу – кто-то сглазил человека.
  • Сон, который приснился 13 ноября, сбудется через 9 дней.
  • Особенно благоприятны сны именинников.
  • Кто не выспится 13 ноября, тот, согласно приметам, долго не проживет.
Именины сегодня отмечают: Сергей, Кузьма, Василий, Алексей, Леонид, Герман, Степан, Анатолий, Яков, Иннокентий.
