13 октября – день Михаила Соломенного. Наводим порядок в доме

Главная задача, которую в народе решали 13 октября — старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Наводили порядок и в целом в доме — ведь приближался праздник Покрова. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли. Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.

А ещё 13 октября была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. К слову, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.

Церковь же 13 октября почитает память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.

Приметы дня:

Если выпадет снег, то зима наступит нескоро.

Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.

Если белочка уже сменила шубку, то зима будет мягкой.

Сухой снежок в этот день предвещает хорошее лето.

Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.

Если грибов нет, а орехов много, то зима будет суровая и снежная.

На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет достаточно суровой. Именины сегодня отмечают: Александр, Леонид, Алексей, Александра, Петр, Василий, Григорий, Вячеслав, Матвей, Михаил.

Просмотры: 2 114