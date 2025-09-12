13 сентября – журавлиное вече и развесистая клюква!

Главное событие 13 сентября — журавли собираются в тёплые края. Предки наши верили, что сегодня эти птицы собираются на «журавлиное вече», где решают, в какую сторону лететь с родных мест. Выбирают и вожака птичьей стаи – журавля с самыми сильными крыльями, крепким клювом, да долгими ногами.

А ещё 13 сентября собирают развесистую клюкву! Эту ягоду на Руси очень любили. Но так как она растет на болотах, сбор клюквы считался опасным предприятием: велик риск угодить в трясину, заблудиться в лесу или того хуже – попасться на глаза диким зверям, лешему или кикиморе. Поэтому накануне этого дня знающие люди готовили различные обереги для тех, кто собирался в лес. Конечно, народная молва предписывала в этот день вовсе удержаться от походов на болото, но те, кому не терпелось, всячески старались себя защитить!

Церковь же 13 сентября чтит память святого Куприяна Карфагенского. Жил он в III веке и был известен как епископ Карфагена. Был искусным богословом, и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества, причинам, которые его вызывают. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви. Примечательно, что Куприян родился и вырос в языческой среде и в молодые годы даже не думал о том, чтобы посвятить себя Богу. Напротив, тогда он никак не был связан с церковью – работал юристом. Однако в какой-то момент Куприян осознал свое предназначение, пришел к вере и через некоторое время стал епископом. Во время гонений на христиан Куприян не отказался от своей веры, за что и был казнен. Именно Куприян считается первым африканским епископом-мучеником.

Приметы дня:

Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.

Стаи лебедей над головой летят – к снегопаду.

Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и морозной.

Журавли кричат – к дождю.

Нельзя в этот день собирать рябину, чтобы птиц не потревожить.

Если кто-то на болоте услышал странный звук – это значит, что кикимора считает кости тех, кто сгинул в трясине в этом году. Иногда эти утопленники протяжно стонут.

Тот, кто родился в этот день, не подвергнется никакой опасности на болоте. Такой человек вырастает на редкость сдержанным и терпеливым.

Собирать недозрелую клюкву – тешить нечистую силу.

Если молодая девушка пошла за клюквой раньше этого дня, она может навеки сделаться бесплодной. Если это сделает холостой парень – он может потерять рассудок.

Растущая Луна – к хорошему урожаю клюквы.

Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и повсюду носить его с собой – вам будет сопутствовать удача.

Именины сегодня отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Мирон.

