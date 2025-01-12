13 января: День Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года

13 января, отмечают знатоки, день особый. Мало того, что сегодня канун Старого Нового года, а значит время загадывать желания, так ещё и погоду на Меланию да в Васильев вечер прогнозируют на ближайшие двенадцать месяцев.

И вот вам несколько метеоподсказок:

Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны — будут хорошие удои и улов рыбы.

Если ветер 13 января дует с востока — будет хороший урожай фруктов. С запада – к изобилию молока и рыбы. С юга – год будет жаркий и благополучный.

Если на Меланию стоит теплая погода — лето будет дождливым.

Если 13 января на улице туман — в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым.

Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.

Если небо вечером звездное — будет много ягод и грибов.

Оттепель 13 января обещает дождливое лето.

Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

Ну и запомните несколько моментов, которые стоит в этот день учесть, чтобы приманить в судьбу и не упустить счастье — сегодня ведь ещё и Щедрый вечер!

13 января печём пироги и блинчики! Всех, кто придёт в дом, встречаем песнями, плясками и угощениями.

На столе в этот день обязательно должны присутствовать блюда из свинины – в семье будет царить лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год.

На Щедрый вечер варят кутью. А ещё на столе должны быть вареники. С сюрпризами: что из содержимого достанется вам, то и нужно ожидать в будущем году. Если нитка, то вас ждет дорога. Если деньги — к финансовому благополучию. Пуговица в варенике — обновки. Если внутри сахар — вас ждет сладкая жизнь. Перец — весь год будете получать острые и яркие ощущения. Фасоль в варенике — к детям, мука — весь год будете мучиться.

На стол 13 января нельзя ставить блюда из рыбы и птицы — улетит от вас счастье и уплывёт удача. В долг в этот день также давать нельзя — будете весь следующий год нуждаться в деньгах.

Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот.

Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.

Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.

Но! Приметы приметами, а всё зависит только от вас — как себя в жизни ведёте, так вам и воздастся! Эффект бумеранга, знаете ли, никто не отменял.

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Пусть мечты сбываются, несмотря на приметы и погодные условия!

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