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13 января: День Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года
фото: pxhere.com

13 января: День Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:17 12.01.2025

13 января, отмечают знатоки, день особый. Мало того, что сегодня канун Старого Нового года, а значит время загадывать желания, так ещё и погоду на Меланию да в Васильев вечер прогнозируют на ближайшие двенадцать месяцев.

И вот вам несколько метеоподсказок:

  • Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны — будут хорошие удои и улов рыбы.
  • Если ветер 13 января дует с востока — будет хороший урожай фруктов. С запада – к изобилию молока и рыбы.  С юга – год будет жаркий и благополучный.
  • Если на Меланию стоит теплая погода —  лето будет дождливым.
  • Если 13 января на улице туман — в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым.
  • Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.
  • Если небо вечером звездное — будет много ягод и грибов.
  • Оттепель 13 января обещает дождливое лето.
  • Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

Ну и запомните несколько моментов, которые стоит в этот день учесть, чтобы приманить в судьбу и не упустить счастье — сегодня ведь ещё и Щедрый вечер!

  • 13 января печём пироги и блинчики! Всех, кто придёт в дом, встречаем песнями, плясками и угощениями.
  • На столе в этот день обязательно должны присутствовать блюда из свинины – в семье будет царить лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год.
  • На Щедрый вечер варят кутью. А ещё на столе должны быть вареники. С сюрпризами: что из содержимого достанется вам, то и нужно ожидать в будущем году. Если нитка, то вас ждет дорога. Если деньги — к финансовому благополучию. Пуговица в варенике — обновки. Если внутри сахар — вас ждет сладкая жизнь. Перец — весь год будете получать острые и яркие ощущения. Фасоль в варенике — к детям, мука — весь год будете мучиться.
  • На стол 13 января нельзя ставить блюда из рыбы и птицы — улетит от вас счастье и уплывёт удача. В долг в этот день также давать нельзя — будете весь следующий год нуждаться в деньгах.
  • Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот.
  • Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.
  • Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.
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Но! Приметы приметами, а всё зависит только от вас — как себя в жизни ведёте, так вам и воздастся! Эффект бумеранга, знаете ли, никто не отменял.

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Пусть мечты сбываются, несмотря на приметы и погодные условия!

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