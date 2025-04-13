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14 апреля - День Марьи. Почитаем Семаргла, угощаем Домового
фото: pxhere.com

14 апреля — День Марьи. Почитаем Семаргла, угощаем Домового

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:12 13.04.2025

А ещё 14 апреля в народе называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья — зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. Именовали так день неслучайно. Во-первых, к этому времени подходили к концу все съестные припасы и жилось довольно голодно. Во-вторых, начинался разлив рек, потому как активно таял снег.

В этот день принято было задабривать Домового, чтобы несильно буянил. Делали это традиционно — угощали вкусностями. Обязательно наливали в блюдце молоко и ставили тарелочку с кашей!

Погодные приметы на 14 апреля:

  • Разливаются воды  – травы  много будет.
  • Звездное и ясное небо – к благодатному лету и богатому урожаю.
  • Во время заката на небе молнии – к утреннему дождю.  А вот глухие и короткие громовые раскаты говорят о том, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой. Гроза же в этот день – к засушливому лету.
  • Льда на реке уже нет или остался около берега – год будет тяжелым.
  • Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.
  • Ночью на небе звезд не видно – к потеплению.
  • Пчелы вылетели рано – к теплой весне.
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Именины сегодня отмечают: Мария, Ефим, Валерий, Авраам, Сергей, Макар (Макарий).

Славяне 14 апреля отмечали День Семаргла (Симаргла) или Огнебога. По легенде — это Величественный славянский Бог луны и огня, который дарит людям свет и обитает среди людей.  Предки наши считали, что именно он хранит семена и посевы. Верили, что Семаргл может становится священным крылатым псом. Почитали этого Бога в  дни, когда упоминались обряды и приметы, которые были связаны с огнем и кострами.

14 же апреля Семаргл растапливает последние снега. В летописи при этом есть упоминание о появлении Семаргла на свет из огня.

А ещё Семаргла считают посредником между людьми и богами. Именно его призывают при лечении заболевших животных и людей:  когда у человека поднимается температура, то говорят, что Огнебог поселился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, как Огненный Пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кои подобно ворогам пробрались в тело или в Душу заболевшего. Поэтому ранее считалось недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру.

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