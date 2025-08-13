14 августа – Медовый Спас. Любите ли вы мёд?

Вот и всё. В народе считали, что 14 августа — самое время встречать осень, а потому устраивали проводы лета. А также отмечали один из главных церковных праздников под названием Медовый Спас. Наблюдали за тем, как пчелы постепенно заполняют соты медом. Кстати, его, согласно приметам, полагается есть, начиная с сегодняшнего дня. Говорили: «На Медовый Спас даже нищий мед пробует».

А ещё 14 августа была распространена традиция освящать колодцы. Крестьяне же собирали мак. Кстати, известно, что дикий мак ранее использовали как защиту от ведьм, которые могли погубить скотину.

И! В этот день начинается двухнедельный Успенский пост. Он не отличается особой строгостью, так как совпадает со сбором урожая. Главные запреты налагаются на развлечения. Постящиеся не должны предаваться веселью, пустословию, праздному времяпровождению. Разрешается творить молитву, милостыню и добрые дела, читать духовную литературу, усердно трудиться, а на досуге – размышлять о Боге, собственных поступках, каяться в былых прегрешениях.

Считается, что после Медового Спаса вода становится холодной, непригодной для купания. Поэтому все, кому не лень, шли к реке, чтобы искупаться в последний раз в этом году. Холодеют и утренние росы, от них уже веет осенью. Некоторые птицы собираются в стаи и улетают в теплые края.

А примерно 200-300 лет назад на Руси в этот день почитали повитух. Считалось, что в Первый Спас родилась Соломонида-бабушка, которая, согласно старинной легенде, приняла Младенца Христа.

Приметы дня:

Олень на Спаса в воду вошел – больше нельзя купаться.

Если день выдался дождливым, то пожаров в этом году не будет.

Много крупных ягод малины в лесу – благоприятное время для посева озимых.

Если маком, собранным перед Маковеями, посыпать порог – никакая ведьма в дом не войдет.

Считается, что ночной гром поражает всю нечисть, гуляющую по земле.

Чтобы нечистые духи, не сгинувшие в преисподнюю после Ивана Купалы, не проникли в дом этой ночью, на порог следует положить топор, а углы окурить дымом крапивы или чертополоха.

Отцвели розы – будут холодные росы.

Если этот день выдался дождливым, работать в поле нельзя. Именины сегодня отмечают: Софья, Леонтий, Тимофей, Федор, Александр, Дмитрий.

