14 февраля — в День Святого Трифона отмечаем День Влюблённых, да ещё и Дистинг

Да! 14 февраля, по народным поверьям, на Руси отмечали именно День Святого Трифона — покровителя всех влюблённых друг в друга людей, супругов и семей! Это русский «коллега» знаменитого католического Святого Валентина. Так что, если вам кто-то сегодня расскажет, что «коситься на Запад и праздновать их праздники это — фу-фу», просветите их! Поведайте о Святом Трифоне. И, согласитесь, то, что два одинаковых по смыслу торжества, принадлежащих разным традициям, отмечаются в один день 14 февраля, о многом говорит: живём в едином мире, в котором так или иначе, но перекликаются многие основные моменты, связанные с человеческими ценностями. Не забывайте об этом.

К слову, на Руси в День Святого Трифона играли свадьбы — ведь впереди Великий пост, с которым придут в жизнь и всевозможные ограничения.

А ещё 14 февраля именовали Трифон-мороз или Трифон-перезимник. И, конечно же, сегодня активно следили за погодой. Считали, что какой она будет на Трифона, такой и будет вся весна.

Небеса к вечеру закрыты туманными облаками – в ближайшие дни будет хорошая погода.

Небо в звездах – весна наступит нескоро.

На Трифона тепло – ближайшие 30 дней также будут теплыми.

Пошел снег – весной дожди будут частыми.

Морозный день – весна будет холодной и поздней.

Безветренный и теплый день – весна тоже будет теплой и ранней.

Вечером стоит туман – утром будет тепло.

В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.

Звезды падают – весна будет теплой.

В народе верили, что 14 февраля даже птицы находят себе пару. В связи с этим очень популярным было девичье гадание:

повстречаются вам на пути парочка синичек, то суженый будет молодым, веселым и добрым;

увидите ворон – вашим супругом станет человек в возрасте и очень строгий;

пара сорок пересечёт вашу дорогу – суженый будет легкомысленным и болтливым.

Кроме того:

если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть;

если же влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды;

бракосочетание на Трифона – хороший знак.

Кто отмечает в столь замечательный день именины? Гавриил, Давид, Василий, Семён, Пётр, Николай и Тимофей. Конечно же, если есть в вашем окружении Трифоны и Валентины, то их также в обязательном порядке необходимо поздравить!

Что же касается замечательного праздника под названием Дистинг (родина его — Швеция). Это очень светлое и многообещающее великое языческое торжество посвящено победе света Солнца над тёмными днями зимы. Возвещает о пробуждении жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. Считается, земля нынче активно готовится к приёму новых семян. Для человека этот период знаменует символичное время подготовки к грядущим событиям.

И!!! Вот оно ещё одно волшебное совпадение: Дистинг — праздник, в традициях которого устраивать семейные торжества с обменом подарками, давать свадебные обеты и проводить свадьбы! Как вам? Святые Трифон и Валентин нынче не одиноки в стремлении соединять влюблённые сердца, да?

В общем, 14 февраля — интересный денёк. Со смыслом. И в ваших силах сделать его распрекрасным. Не упустите момент и будьте счастливы.

