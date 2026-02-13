Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 14 февраля — в День Святого Трифона отмечаем День Влюблённых, да ещё и Дистинг
Новости Республики
14 февраля - в День Святого Трифона отмечаем День Влюблённых, да ещё и Дистинг

14 февраля — в День Святого Трифона отмечаем День Влюблённых, да ещё и Дистинг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:44 13.02.2026

Да! 14 февраля, по народным поверьям, на Руси отмечали именно День Святого Трифона — покровителя всех влюблённых друг в друга людей, супругов и семей! Это русский «коллега» знаменитого католического Святого Валентина. Так что, если вам кто-то сегодня расскажет, что «коситься на Запад и праздновать их праздники это — фу-фу», просветите их! Поведайте о Святом Трифоне. И, согласитесь, то, что два одинаковых по смыслу торжества, принадлежащих разным традициям, отмечаются в один день 14 февраля, о многом говорит: живём в едином мире, в котором так или иначе, но перекликаются многие основные моменты, связанные с человеческими ценностями. Не забывайте об этом.

К слову, на Руси в День Святого Трифона играли свадьбы — ведь впереди Великий пост, с которым придут в жизнь и всевозможные ограничения.

А ещё 14 февраля именовали Трифон-мороз или Трифон-перезимник. И, конечно же, сегодня активно следили за погодой. Считали, что какой она будет на Трифона, такой и будет вся весна.

  • Небеса к вечеру закрыты туманными облаками – в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Небо в звездах – весна наступит нескоро.
  • На Трифона тепло – ближайшие 30 дней также будут теплыми.
  • Пошел снег – весной дожди будут частыми.
  • Морозный день – весна будет холодной и поздней.
  • Безветренный и теплый день – весна тоже будет теплой и ранней.
  • Вечером стоит туман – утром будет тепло.
  • В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.
  • Звезды падают – весна будет теплой.

В народе верили, что 14 февраля даже птицы находят себе пару. В связи с этим очень популярным было девичье гадание:

  • повстречаются вам на пути парочка синичек, то суженый будет молодым, веселым и добрым;
  • увидите ворон – вашим супругом станет человек в возрасте и очень строгий;
  • пара сорок пересечёт вашу дорогу – суженый будет легкомысленным и болтливым.
Узнайте больше:  Студотряды Крыма собрали и передали более тысячи книг в детские соцучреждения Республики

Кроме того:

  • если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть;
  • если же влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды;
  • бракосочетание на Трифона – хороший знак.

Кто отмечает в столь замечательный день именины? Гавриил, Давид, Василий, Семён, Пётр, Николай и Тимофей. Конечно же, если есть в вашем окружении Трифоны и Валентины, то их также в обязательном порядке необходимо поздравить!

Что же касается замечательного праздника под названием Дистинг (родина его — Швеция). Это очень светлое и многообещающее великое языческое торжество посвящено победе света Солнца над тёмными днями зимы. Возвещает о пробуждении жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. Считается, земля нынче активно готовится к приёму новых семян. Для человека этот период знаменует символичное время подготовки к грядущим событиям.

И!!! Вот оно ещё одно волшебное совпадение: Дистинг — праздник, в традициях которого устраивать семейные торжества с обменом подарками, давать свадебные обеты и проводить свадьбы! Как вам? Святые Трифон и Валентин нынче не одиноки в стремлении соединять влюблённые сердца, да?

В общем, 14 февраля — интересный денёк. Со смыслом. И в ваших силах сделать его распрекрасным. Не упустите момент и будьте счастливы.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.