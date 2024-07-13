14 июля – День Демьяна и Кузьмы. Варим варенье из крыжовника!

14 июля в народе было принято устраивать посиделки. Этот день называли ещё «Летние кузьминки». Считали праздником девушек и женщин. Вся женская половина деревни собиралась шумной гурьбой, предварительно приготовив вскладчину угощения, водила хороводы и пела песни. Не возбранялась и рюмочка-другая браги или пива. Но день считался постным, поэтому угощались только растительной пищей. Остатками еды женщины угощали нищих странников. Верили, что в их образе на землю спустились святые, чтобы помочь крестьянину починить его нехитрый инструмент: телеги, грабли да косы.

Также в этот день собирали малину, первые овощи и пололи огороды. А ещё варили варенье из крыжовника.

Церковь нынче чтит память святых бессребреников и чудотворцев Дамиана и Космы, которые жили в Риме и погибли в 284 году. Дамиан и Косма были родными братьями и стали известны изначально как врачи. Кроме того, они обладали даром исцеления, чем и прославились в народе. Причем, помогали братья людям совершенно бесплатно, благодаря чему и получили прозвища бессребреников. Открыто проповедовали веру в Иисуса Христа. Во время гонений, организованных в отношении христиан, братьев арестовали и предали суду, где они пытались доказать, что не занимаются чародейством и колдовством, никого не обманывают. Однако им сначала не поверили. Тем времен тяжело заболел император Карина, и братьев привели к нему, сказав, чтобы они продемонстрировали свой дар. После этого Дамиан и Косма были отпущены на волю. Однако жил в этом городе врач-наставник братьев, который позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где убил их, бросив тела в реку.